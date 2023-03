La stagione 2023 del Motomondiale sarà ricca di emozioni e si annuncia molto avvincente. Per chi ama questo sport, la velocità, l’adrenalina e il senso di libertà che regala la MotoGP con il Gran Premio del Portogallo si apre su Sky Sport un campionato di moto molto colorato. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e dove e quando seguirlo in tv.

Gran Premio del Portogallo: dove e quando in tv

Domenica 26 marzo in Portogallo avrà inizio il primo dei 21 Gran Premi in calendario per la MotoGP. Save the date! L’appuntamento con la diretta è fissato alle ore 15.00 su Sky Sport Uno, Sb Sport MotoGP, in streaming su Now e in differita (e in chiaro) alle 17.05 su Tv8.

Per le Classi Moto3 e Moto2: quando le dirette? E il nuovo regolamento con l’introduzione della Sprint Race

Le dirette, invece, per le classi Moto3 e Moto2 sono previste rispettivamente alle 12 e alle 13.15. Nel regolamento quest’anno ci sarà un’importante novità: l’introduzione della Sprint Race, ovvero dopo le tradizionali prove del sabato mattina, che stabiliscono la griglia di partenza, in MotoGP si disputerà la cosiddetta Sprint Race, una gara corta che si svolgerà ogni sabato pomeriggio nei weekend di gara.

In relazione al Gran Premio del Portogallo, la Sprint Race sarà trasmessa:

Sabato 25 alle ore 16 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e, in chiaro, su Tv8.

Cos’è la Sprint Race e come funziona?

Come già detto la Sprint Race è una gara corta veloce in cui si stabilirà una classifica che darà dei punti. Il numero di giri da percorrere sarà dimezzato rispetto a quello del Gran Premio domenicale. Si disputerà ogni sabato pomeriggio e assegnerà dei punti suddivisi in questo modo:

Al vincitore verranno accreditati 12 punti;

Al secondo verranno accreditati 9 punti;

Al terzo verranno accreditati 7 punti;

Al quarto verranno accreditati 6 punti;

Al quinto verranno accreditati 5 punti;

E via a scalare di uno sino al nono classificato, accreditato con 1 punto.

La dinamica ricorda un po’ la “Sprint” della Formula Uno o la “Superpole Race” della Superbike, tuttavia il concetto di base è differente. Infatti in MotoGP l’esito della Sprint Race non influirà in alcun modo sulla griglia di partenza del Gran Premio domenicale.

Chi sono i piloti favoriti della MotoGP?

II campione in carica Francesco Bagnaia, pilota ufficiale Ducati, pare il super favorito: nei recenti test che si sono svolti proprio nel circuito di Portimào in Portogallo, dove verrà inaugurata la stagione, il pilota ha infatti stabilito il nuovo record, superando quello precedente del 2021.

Ma occhi puntati anche su altri piloti che potrebbero fare la differenza:

Intanto il nuovo compagno di squadra di Bagnaia, Enea Bastianini sempre in Casa Ducati;

sempre in Casa Ducati; Fabio Quartararo, vicecampione del mondo in sella alla Yamaha;

vicecampione del mondo in sella alla Yamaha; Aleix Espargarò e Maverick Vitiales della scuderia italiana Aprilia;

della scuderia italiana Aprilia; Infine Marc Màrquez in sella alla Honda che da vecchio leone, non delude mai.

Chi di loro alzerà la coppa del Vincitore? Non ci resta che sintonizzarci domenica 26 marzo su Sky o TV8 per goderci il Gran Premio di Portogallo di MotoGP.