Gli appassionati di automobilismo si stanno preparando per un appuntamento che sarebbe un peccato perdersi, il Gran Premio del Messico di Formula 1. Si tratta infatti, di una tappa importante per la classifica e per il proseguo della stagione 2023, che già si sta dimostrando piuttosto agguerrita e carica di sorprese. Spostiamoci dunque in centro America e vediamo tutto quello che c’è da sapere sul prossimo Gran Premio di Formula 1.

Gran Premio del Messico di Formula 1: dove si svolge. Il circuito

Il Gran Premio del Messico, il 19° della corrente stagione, avrà luogo a Città del Messico sul prestigioso circuito Hermanos Rodriguez Domenica 29 Ottobre. Si tratta dell’autodromo che ha ospitato tutte le venti edizioni del Gran Premio del Messico valevoli per il mondiale di Formula 1 a partire dal 1963 fino al 2019.

La pista, dopo alcune modifiche attuate in passato, misura attualmente 4.304 metri. Per vincere la tappa è necessario eseguire 71 giri per un totale di 305.354 chilometri.

Quando e dove vederlo in tv

Veniamo al punto che più interessa agli sportivi: quando va in onda il Gran Premio del Messico e su quale canale? L’intero programma verrà trasmesso in diretta su Sky, mentre alle qualifiche e alla gara si potrà assistere anche in chiaro e gratuitamente sintonizzandosi su Tv8, ma soltanto in differita. Nel caso sia questa la soluzione che preferiate, vi ricordiamo che l’appuntamento è per le 21.00 di Domenica 29 Ottobre. Come sempre, alla fine della gara, ci sarà la premiazione dei primi tre classificati (intorno alle 22.45).

La griglia di partenza sarà stabilita dai risultati ottenuti nelle prime due prove libere del Venerdì e nelle terze prove libere e le qualifiche del Sabato. Dunque siete pronti a tifare per le Ferrari guidate da Charles Leclerc e Carlos Sainz? Facciamo i nostri migliori “in bocca al lupo” alla storica scuderia del Cavallino rampante ed auguriamo a tutti una tranquilla e piacevole Domenica di sport.