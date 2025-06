Gran Premio del Canada 2025 di Formula 1: dove seguirlo in chiaro in tv

Dove vedere in tv il Gran Premio del Canada 2025? Il decimo appuntamento del Mondiale vede le Ferrari rincorrere le McLaren, la Mercedes e la Redbull. Scopriamo insieme dove sarà trasmesso, in chiaro, e in streaming.

F1, Gran premio del Canada 2025: dove vederlo in tv e in chiaro

Dopo le polemiche relative al Gran Premio di Spagna che ha visto un contatto tra Russel e Verstappen, torna la F1 con il Gp del Canada. L’appuntamento sul circuito “Gilles Villeneuve” di Montreal è previsto per questo weekend. Si parte con le libere venerdì 13, poi ci saranno le qualifiche sabato 14 e la gara prevista per domenica 15 giugno 2025.

Le qualifiche e la gara verranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva su Sky Sport F1 (canale 207) e su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) oltre che in streaming su NOW e SkyGo. Come sempre sarà possibile rivedere la gara e le qualifiche qualche ora dopo, in differita ma in chiaro, su Tv8.

Questo il programma completo del Gp del Canada 2025:

Venerdì 13 giugno

Prove libere 1: ore 19.30 – 20.30 su Sky Sport F1

Prove libere 2: ore 23.00 – 00.00 su Sky Sport F1

Sabato 14 giugno

Prove libere 3: ore 18.30 – 19.30 su Sky Sport F1

Qualifiche in diretta : ore 22.00 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, Now e SkyGo

: ore 22.00 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, Now e SkyGo Paddock Pre Qualifiche (differita): ore 23.00 su Tv8

Qualifiche F1 (differita) : ore 23.30 su Tv8

: ore 23.30 su Tv8 Paddock Post Qualifiche (differita): ore 00.45 su Tv8

Domenica 15 giugno

Gara in diretta : ore 20:00 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, Now e SkyGo

: ore 20:00 su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno, Now e SkyGo Paddock Pre Gara (differita): ore 20:00 su Tv8

Gara (differita) : ore 21.30 su Tv8

Paddock Post Gara (differita): ore 23.30 su Tv8

Imola esclusa dal calendario 2026

Intanto è stato reso noto il calendario provvisorio con le 24 tappe per il Mondiale di F1 2026. Il circuito di Imola, dove perse la vita Senna, è stato escluso mentre ci sono alcune new entry. Resta Monza (previsto per il 4-6 settembre) ed entra Madrid (in attesa di omologazione, 11-13 settembre).