Sabato 13 settembre 2025, Piazza San Pietro diventerà il palcoscenico di un evento musicale e televisivo senza precedenti: il concerto per la pace “Grace for the World”, ideato da Andrea Bocelli e Pharrell Williams. La serata, trasmessa in diretta su Rete4 dalle 21.40, sarà guidata da Federica Panicucci per Mediaset.

Musica e fraternità per il Giubileo 2025

Il concerto rappresenta la conclusione della terza edizione del World Meeting on Human Fraternity e segna l’avvio ufficiale del Giubileo 2025. Roma e il Vaticano tornano così a essere luoghi simbolici di dialogo, spiritualità e unione tra i popoli.

Un cast internazionale di star

Sul palco saliranno artisti di fama mondiale come John Legend, Jennifer Hudson, Karol G, Il Volo, BamBam, Teddy Swims, Jelly Roll e Angélique Kidjo. Insieme a loro, 400 coristi provenienti da diversi Paesi porteranno la voce di culture e tradizioni differenti, creando un mosaico di suoni e armonie a sostegno di un messaggio universale di pace.

Droni e spettacolo di luci ispirato alla Cappella Sistina

Ad arricchire la magia del concerto, uno show di luci con 3.000 droni che illumineranno il cielo di Roma con coreografie ispirate agli affreschi della Cappella Sistina. Un connubio tra arte, tecnologia e spiritualità che renderà l’evento ancora più suggestivo.

Un messaggio universale trasmesso in tutto il mondo

Grazie alla collaborazione tra Mediaset e un network internazionale di broadcaster e piattaforme di streaming, “Grace for the World” raggiungerà milioni di spettatori a livello globale. Un appuntamento che unisce musica, arte e fede, riaffermando la forza della fraternità universale come linguaggio capace di superare confini e differenze