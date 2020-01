È disponibile Grace and Frankie 6 su Netflix, la nuova stagione della brillante serie con Jane Fonda e Lily Tomlin nei panni di due amiche lasciate dai rispettivi mariti, che nel frattempo si sono sposati tra loro. In onda dal 2015, la comedy è stata ideata da Marta Kauffman (già co-creatrice di Friends) e Howard J. Morris. I tredici episodi della sesta stagione sono disponibili dal 15 gennaio 2020 su Netflix.

Lo scorso 4 settembre 2019, la serie è stata rinnovata per una settima e ultima stagione, che sarà composta da 16 episodi. Questo ordine la porta ad avere 94 episodi totali e a diventare quindi la serie Netflix originale più longeva della piattaforma.

Grace and Frankie 6: la trama della serie Tv di Netflix

La vita di Grace e Frankie sta per essere sconvolta. Le due donne, agli antipodi, hanno ormai superato i settanta anni di età ma non sono mai riuscite ad andare d’accordo per via dei loro differenti stili di vita. Grace è snob e cinica, mentre Frankie è una donna hippy e stravagante. Quando i rispettivi mariti, Sol e Robert, soci in affari da oltre vent’anni, fanno coming out non solo confessano alle mogli di amarsi da anni, ma intendono anche sposarsi.

Tornate single, le due donne, che non si sono mai sopportate, saranno costrette a vivere assieme ed aiutarsi a vicenda, così da poter cominciare un nuovo capitolo della loro vita che le porterà a riscoprirsi come donne e come amiche.

Grace and Frankie 6 ripartirà con la nuova vita di Bud e Allison, finalmente marito e moglie, così come Nick e Grace – il cui matrimonio non è esattamente visto di buon occhio da Frankie. Infine, Sol e Robert sono alle prese con l’ennesima difficoltà nel loro rapporto.

Grace and Frankie 6 su Netflix: il cast della serie Tv

Jane Fonda interpreta la snob Grace Hanson; Lily Tomlin è la stravagante Frankie Bergstein; Sam Waterston veste i panni di Sol Bergstein, marito di Frankie; Martin Sheen è Robert Hanson, marito di Grace. Nel cast anche Brooklyn Decker nei panni di Mallory Hanson; June Diane Raphael interpreta Brianna Hanson; Ethan Embry nel ruolo di Coyote Bergstein; e Baron Vaughn che interpreta Nwabudike “Bud” Bergstein.