Terzo appuntamento con il Mondiale di F1 2024 che questa volta sbarca in Australia. Dopo il Gp del Bahrain e quello d’Arabia Saudita che si sono corsi di sabato (a causa del ramadan), il Gp D’Australia torna a disputarsi come da tradizione, di domenica. Vediamo insieme gli orari e dove vedere gare e qualifiche in diretta e differita.

Gp D’Australia di F1, orari gara e qualifiche: in diretta e in differita

I primi gran premi di F1 hanno ancora una volta manifestato la superiorità in pista della Red Bull guidata da Verstappen, leader del mondiale. Dietro di lui il compagno di squadra Perez e le Ferrari, seconda forza quest’anno. È tutto pronto quindi per il terzo gran premio stagionale che si correrà a Melbourne, in Australia. A causa del fuso orario, gli appassionati se vorranno vederlo in diretta dovranno svegliarsi molto presto altrimenti dovranno attendere la messa in onda in chiaro evitando gli spoiler.

Ad avere l’esclusiva del Mondiale di F1 2024 è Sky Sport, la diretta andrà in onda quindi su SkySportF1, su SkyGo e in streaming su NOW. Il GP sarà visibile anche su TV8, in chiaro, ma in differita sia per le qualifiche che per la gara.

Questo il programma del Gp d’Australia:

Qualifiche : in programma sabato 23 marzo 2024. In diretta alle ore 6.00 ora italiana su SkySportF1, Sky Go e Now. In differita alle ore 10.00 in chiaro su Tv8.

: in programma 2024. In diretta alle ora italiana su SkySportF1, Sky Go e Now. In differita alle su Tv8. Gara: in programma domenica 24 marzo 2024. In diretta alle ore 5.00 ora italiana SkySportF1, Sky Go e Now. In differita alle ore 14.00 in chiaro su Tv8.

La classifica dopo i primi due gran premi

Dopo i primi due gran premi, in testa alla classifica piloti c’è Max Verstappen con 51 punti (due vittorie e un punto per il giro veloce), dietro di lui Perez con 36 punti (due secondi posti). Sul gradino più basso del podio troviamo Leclerc con 28 punti (quarto al primo gran premio, terzo al secondo con giro veloce).