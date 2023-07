Inarrestabile Gianni Morandi! Dopo aver conquistato i palasport, il tour Go Gianni Go! prosegue con la tournée estiva nelle più belle e suggestive piazze d’Italia. Un momento d’oro per il cantautore di Monghidoro che sul palcoscenico porta le canzoni della sua vita.

Gianni Morandi: “nel mio tour canzoni che non possono mancare”

La musica di Gianni Morandi apre davvero tutte le porte. Mai canzone più azzeccata per il cantante ed ex co-conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo che trascorrerà l’estate 2023 in tour. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico del “GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT”, l’instancabile Gianni è pronto a rincontrare il suo pubblico con una tournée estivo prodotta da Trident Music. Dopo la data di debutto del 6 luglio a Senigallia, Morandi proseguirà con un fitto calendario di concerti che lo vedrà protagonista di una serie di show a cielo aperto nelle più suggestive piazze d’Italia. Da Parco Ducale di Parma a alla Cava del Sole di Matera passando per il Teatro Valle dei Templi di Agrigento fino al Teatro Antico di Taormina. Un tour imperdibile che si concluderà il 2 settembre all’Esedra di Palazzo Te, villa rinascimentale collocata nell’area meridionale della città di Mantova.

“Uno show allegro e pieno di musica“. Morandi presenta così il suo GO GIANNI GO – ESTATE 2023 in cui porterà sul palco la sua grande energia e 61 anni di straordinaria carriera. “Ci sono 13 musicisti sul palco e sono canzoni di tutti i tipi” – ha precisato l’artista che per la scaletta dei suoi concerti ha pescato in un vastissimo repertorio di più di 600 canzoni. Sullo show ha rivelato: “ci saranno canzoni di oggi, di ieri e l’altro ieri. Ci tengo al fatto che la gente si diverta e possa cantare con me e si divertono loro anche io mi diverto tantissimo. Ho inciso circa 600 canzoni, ho dovuto selezionare e mettere qualcosa di attuale e meno attuale, ma ci sono canzoni che non possono mancare come “Uno su mille” oppure “C’era un ragazzo” oppure “Fatti mandare dalla mamma” se non la faccio è un disastro“.

GO GIANNI GO! di Gianni Morandi: tutti i concerti dell’estate 2023 da Parma a Benevento

18 imperdibili appuntamenti per Gianni Morandi e il suo GO GIANNI GO – ESTATE 2023 in cui farà ascoltare al suo pubblico le canzoni di una vita, ma anche gli ultimi successi da “Apri tutte le porte” e “L’Allegria“, nate dalla collaborazione con Lorenzo Jovanotti, fino ad alcuni brani registrati nell’ultimo album EVVIVA!

Ecco il calendario completo con tutti i concerto del “GO GIANNI GO!”:

12 LUGLIO | PARMA @ PARCO DUCALE

14 LUGLIO | LA SPEZIA @ PIAZZA EUROPA

20 LUGLIO | FERRARA @ PIAZZA TRENTO E TRIESTE

22 LUGLIO | PIAZZOLA (PD) @ ANFITEATRO CAMERINI

25 LUGLIO | MATERA @ CAVA DEL SOLE

30 LUGLIO | ALGHERO @ ANFITEATRO IVAN GRAZIANI

2 AGOSTO | CASTELNUOVO DI GARFAGNANA @ FORTEZZA DI MONT’ALFONSO

8 AGOSTO | AGRIGENTO @ TEATRO VALLE DEI TEMPLI

10 AGOSTO | TAORMINA @ TEATRO ANTICO DI TAORMINA

12 AGOSTO | MALTA @ FORT MANOEL

16 AGOSTO | ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) @ PORTO TURISTICO DI LE CASTELLA

18 AGOSTO | GIULIANOVA (TE) @ PORTO TURISTICO

20 AGOSTO | BAIA DOMIZIA (CE) @ ARENA DEI PINI

28 AGOSTO | BENEVENTO @ PIAZZA RISORGIMENTO

2 SETTEMBRE | MANTOVA @ESEDRA DI PALAZZO TE