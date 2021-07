L’eterno ragazzo Gianni Morandi lancia il video della canzone “L’Allegria” con la partecipazione straordinaria di Jovanotti e Valentino Rossi. Il video musicale è disponibile dalle ore 14 di oggi lunedì 12 luglio 2021. Il brano “L’Allegria” è scritto da Gianni Morandi e Lorenzo Cherubini in arte Lorenzo Jovanotti. Il singolo è prodotto da Rick Rubin e Jovanotti. La regia del video che accompagna il brano è stata curata da Michele Maikid Lugaresi.

Gianni Morandi, il videoclip “L’Allegria” è ora disponibile online

Il video del brano “L’Allegria” cantato da Morandi ci riporta a film come West Side story, Kusturica. Un richiamo anche a Paris Texas, Nashville, i western tedeschi degli anni 70, a due attori come Bud Spencer e Terence Hill. Il brano celebre la bellezza di essere allegri, un sentimento che si sposa perfettamente con il sentimento degli italiani grazie alla Nazionale vincitrice degli Europei.

Morandi: “Jovanotti è un generatore di energia inesauribile”

Gianni Morandi parla di Jovanotti e della collaborazione alla stesura del testo del brano: “Lorenzo è un generatore di energia inesauribile. Questo incontro è importante per me, per la mia vita e la canzone è stata un grande regalo che a me ha portato tanta Allegria!”. Sul fatto che la canzone sia stata anche protagonista della notte azzurra il cantante dice: “E sono molto contento di vedere che l’ha portata a tantissimi, anche stanotte! I video sui social sono meravigliosi! E vederla oggi con le immagini della vittoria degli Azzurri davvero mi emoziona”.

Con Valentino Rossi nel video: le parole di Jovanotti

Nel video c’è anche il campione Valentino Rossi. Lorenzo Jovanotti, in merito alla collaborazione con Morandi e Valentino Rossi ha dichiarato: “Questi ragazzi sono colonne portanti del castello del mio entusiasmo. Valentino Rossi e Gianni Morandi, a volte mi capita nella vita quando sono a un bivio importante di pensare “cosa farebbe Vale? che direzione prenderebbe Morandi?”. Ecco, sono presenze importanti per me e lo sarebbero anche se non li conoscessi di persona, pensate un po’ che meraviglia poter dire di essere loro amico”.

Jovanotti racconta anche della sua telefonata con Valentino Rossi, e dice: Quando ho chiamato Vale per chiedergli di poter girare il video al VR 46 Motor Ranch mi ha detto dimmi il giorno così mi faccio trovare. Gianni e Valentino non si erano mai incontrati di persona ma sono figli della stessa Italia, quella bella, quella che anche nei passaggi più impegnativi conosce la forza di un sorriso, quella che non molla mai”.