Nel periodo di Natale la Rai ci regalerà un grandissimo spettacolo il cui protagonista è l’inossidabile Gianni Morandi. Una serata all’insegna della musica con un padrone di casa icona della musica italiana coadiuvato da molti amici e colleghi. Vediamo di capire meglio di che si tratta.

“Go Gianni Go” – One Man Show con Gianni Morandi

Gianni Morandi condurrà il suo one man show, in onda lunedì 19 dicembre in prima serata su Rai1. Una grande festa, nella “sua” Bologna, per celebrare i sessant’ anni di carriera del più inossidabile, energico, coinvolgente, contemporaneo, iconico, protagonista della canzone italiana. Gianni Morandi insieme a tutto il meglio della musica e della cultura popolare del nostro paese, per raccontare e interpretare una storia senza eguali, quella di un artista unico legato indissolubilmente alla vita del nostro Paese.

“Go Gianni Go” con Gianni Morandi In onda lunedì 19 dicembre su Rai1

Gianni Morandi è indubbiamente uno degli artisti più amati del nostro Paese. Lui e Adriano Celentano – per fare il nome di un altro mostro sacro della musica italiana – sono gli artisti della cosiddetta “vecchia guardia” che riescono ad inchiodare al teleschermo milioni di telespettatori di tutte le fasce di età.

Immaginiamo che lo show sarà già un grande successo in termini di Auditel. Ascoltare della buona musica con un artista come Morandi è uno spettacolo a cui difficilmente il pubblico rinuncia.

Cosa dobbiamo aspettarci? Quali ospiti musicali e non, saliranno sul palco assieme a Morandi? Ancora non si conoscono né i cantanti che interverranno né come sarà strutturato lo show, ma già il nome Morandi è garanzia di grande successo.

Gianni Morandi celebra i sessant’anni di carriera con un one man show su Rai1

Chi non conosce brani come: “Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte”, “Occhi di ragazza”, “Scende la pioggia” oppure “In ginocchio da te” ed anche “Non son degno di te” “Notte di ferragosto”, “Un mondo d’amore”? E potremmo continuare all’infinito visto il vastissimo repertorio di Gianni Morandi.

Fino ad arrivare ad una produzione più recente con brani memorabili come “Bella Signora” o “Banane e Lamponi”. Insomma, Morandi ci ha regalato così tanti brani che sarà bellissimo poter riascoltare – almeno in parte – molti dei suoi successi.