Andrà a Carlo Verdone il Premio alla carriera dell’edizione 2022 del Globo d’Oro, riconoscimento cinematografico italiano assegnato con cadenza annuale dai giornalisti della stampa estera accreditata in Italia (Associazione Stampa Estera in Italia). Un riconoscimento che premia il valore e il merito di registi, attori, attrici e produttori italiani. La giuria, composta da oltre 40 corrispondenti per la stampa estera dall’Italia insieme ai direttori artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni, ha scelto in questi giorni i finalisti della 82esima edizione, che verranno premiati la sera del 4 ottobre presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Andiamo a vedere chi sono i candidati al Globo d’Oro 2022.

Carlo Verdone è tra gli attori italiani più premiati, tra i riconoscimenti collezionati si annoverano diversi David di Donatello, Nastri d’argento, Globo d’oro, Ciak d’oro, Premio Sergio Amidei e tanti altri prestigiosi premi. Regista ed interprete dal carisma unico, Carlo Verdone riceverà il prestigioso Globo D’Oro alla carriera, nonostante la sua attività artistica sia più fiorente che mai dato che è atteso prossimamente con la seconda stagione di “Vita da Carlo” su Prime Video.

Globo d’Oro 2022: film, attori e registi in concorso

Se a Carlo Verdone andrà il Globo D’Oro alla carriera, ecco di seguito gli attori, i registi, i film, le serie tv e tutti gli altri candidati a ricevere il Globo d’Oro 2022.

Premio per il Miglior Film

L’Arminuta di Giuseppe Bonito

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

Qui rido io di Mario Martone

Premio per la Miglior regia

Ariaferma di Leonardo Di Costanzo

Qui rido io di Mario Martone;

È stata la Mano di Dio di Paolo Sorrentino

Premio per la Migliore Opera Prima

Piccolo corpo di Laura Samani

Una femmina di Francesco Costabile

Californie diretto dai registi Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.

Premio per la Miglior Commedia

E buonanotte

Marilyn ha gli occhi neri

E noi come stronzi rimanemmo a guardare

Premio per la Miglior Serie TV

Strappare lungo i bordi disegnata e diretta da Zerocalcare

Diavoli

Il Re

Premio per la Miglior Attrice

Lina Siciliano, volto esordiente in Una Femmina

Anna Ferraiolli per I fratelli de Filippo

Vanessa Scalera per L’Arminuta

Premio per il Miglior Attore

Silvio Orlando protagonista di Ariaferma

Toni Servillo scelto per la sua interpretazione in Qui rido io

Pierfrancesco Favino per Nostalgia

Premio per la Giovane Promessa

Sofia Fiore de L’Arminuta

Luca Vergoni de La scuola cattolica

Filippo Scotti in È stata la mano di Dio

Globo D’Oro 2022, le nomination per i premi tecnici

Il Gran Premio della Stampa Estera, che premia personaggi o istituzioni impegnate a diffondere la Cultura italiana attraverso l’arte del Cinema, verrà assegnato alla Cineteca di Bologna. Mentre il Premio Italiani nel Mondo, un riconoscimento speciale a chi si è distinto in un’opera cinematografica su una realtà non italiana, andrà al film del regista italo-irakeno Haider Rashid, Europa. Ecco di seguito le nomination per i premi tecnici

Premio alla Miglior Colonna Sonora

Nicola Piovani per le musiche de I fratelli de Filippo

Pasquale Scialò per Ariaferma

Sergio Bruni per Qui rido io

Premio per la sezione Miglior Fotografia

Simone d’Arcangelo per Re Granchio

Luca Bigazzi per Ariaferma

Renato Berta per Qui rido io

Premio alla Miglior Sceneggiatura

Sergio Rubini, Angelo Pasquini e Carla Cavalluzzi per I fratelli de Filippo

Leonardo Di Costanzo, Bruno Oliviero e Valia Santella per Ariaferma

Paolo Sorrentino per È stata la mano di Dio

Premio per i Documentari

Ennio di Giuseppe Tornatore

Corpo a corpo di Maria Iovine

Marta. Il delitto della Sapienza diretto da Simone Manetti

Premio per i Cortometraggi