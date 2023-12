Enrico Ruggeri torna in tv con il programma “Gli Occhi del Musicista“: un viaggio alla scoperta di grandi nomi eccellenti del cantautorato italiano. Ecco le anticipazioni e i personaggi “protagonisti” del nuovo format tv in partenza dal 12 dicembre in seconda serata su Rai2.

Gli Occhi del Musicista di Enrico Ruggeri su Rai 2

Al via da martedì 12 dicembre 2023 in seconda serata su Rai 2 il nuovo programma di Enrico Ruggeri dal titolo “Gli Occhi del Musicista“. Si tratta di un viaggio musicale alla scoperta di grandi nomi di artisti e personaggi che hanno segnato la storia della canzone e del cantautorato del nostro paese. Un viaggio che ripercorre aneddoti, storie e curiosità di grandi artisti del calibro di Tenco, Graziani, Endrigo, Califano, Bertoli, Cutugno. Accanto al cantautore italiano troveremo Flora Canto. L’attrice, con la sua freschezza e le sue domande curiose, incalzerà il conduttore condividendo anche ricordi della sua infanzia.

Al centro del nuovo format televisivo trasmesso su Rai2 sei artisti entrati nel cuore del pubblico e che hanno influenzato le scelte musicali e il percorso di giovani musicisti. Si tratta di personaggi e artisti che hanno segnato e rappresentato un’epoca nella storia del nostro Paese.

Gli Occhi del Musicista, le anticipazioni del programma di Enrico Ruggeri per la Rai

Il viaggio musicale, alla scoperta di sei artisti entrati nel cuore e nella memoria del pubblico italiano, condotto da Enrico Ruggeri con la partecipazione di Flora Canto coinvolgerà anche grandi ospiti musicali. Non solo, spazio anche ai ricordi di personaggi del mondo dello sport, intellettuali e discografici che racconteranno aneddoti speciali legati ad ognuno dei sei artisti protagonisti. Non mancherà poi la musica con la band di Enrico Ruggeri pronto a riproporre alcuni dei brani simbolo della carriera di ogni singolo artista.

In studio presente anche un pubblico formato in parte da studenti di scuole di musica e, dunque, particolarmente motivato. Tra le presenze fisse, ospiti del programma, Matteo Saudino, in arte BarbaSophia, docente di filosofia in un liceo torinese. Il programma “Gli Occhi del Musicista” è realizzato nello Studio Mecenate 1 del Centro di Produzione Tv di Milano e andrà in onda la prossima settimana di lunedì 18 dicembre 2023 sempre in seconda serata su Rai2.