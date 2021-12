Il mondo degli adolescenti è vasto e complesso. Analizzarlo, raccontandolo senza cadere nella retorica o nella spettacolarizzazione estrema, è sempre difficile. Su RaiPlay ci sono tre serie sui ragazzi di oggi che non potete perdere: Nudes, Mare Fuori e Un Professore.

Teen Drama a confronto: Euphoria, Élite, Sex Education vs Nudes, Mare Fuori, Un Professore

La serialità contemporanea ci prova e ci riesce all’estero con prodotti come Euphoria, Élite, Sex Education, 13 Reason Why e The End Of The F***ing World. Ovviamente l’erba del vicino è migliore e ciò che arriva dall’estero è considerato irraggiungibile. Abbastanza curioso, però, che il successo di un prodotto sembra debba passare, per forza, dall’essere presente sulle piattaforme americane per riconoscerne un effettivo valore.

Ecco, in Italia, nel 2021 le serie TV più efficaci si trovano su RaiPlay. Un merito della RAI è, senza dubbio, quello di aver intercettato questo cambio di racconto generazionale.La solita frase su quanto il canone sia ingiusto da pagare costituisce un pregiudizio culturale televisivo per riempirsi d’aria la bocca. Infatti, per la maggior parte delle volte sono frasi pronunciate da chi non guarda la tv e di conseguenza, le serie TV da anni.

Nudes: serie tv antologica sul Revenge Porn

Focalizziamoci, quindi, sulle tematiche giovanili evidenziate da prodotti come Nudes dove si affronta il tema del Revenge Porn. Vittorio, Sofia e Ada hanno tre punti di vista differenti ma tutti e tre devono oltrepassare il confine, difficile da comprendere, tra l’adolescenza e l’età adulta dove prendersi le responsabilità di ciò che si fa mette, indiscutibilmente, paura.

Mare Fuori: dietro un errore c’è sempre un perchè

Mare Fuori, invece, in onda ogni mercoledì sera con la seconda stagione su Rai 2 pone al centro i ragazzi dell’ IPM di Napoli con storie e percorsi travagliati. Chi da minorenne o poco più commette un reato grave ha alle spalle dei traumi insiti nelle famiglie o nel contesto sociale di provenienza di riferimento. Il racconto crudo di Mare Fuori, accentuato dall’uso del dialetto napoletano, poi, diventa un racconto di riscatto nel momento in cui ai ragazzi si offre l’opportunità reale di un cambiamento.

Un Professore: tra filosofia e sentimenti

Allo stesso modo, Un Professore su Rai 1 con Alessandro Gassmann sta appassionando il pubblico per una storia, finalmente, inclusiva senza scorciatoie. Il rapporto padre-figlio, l’omosessualità di Simone, le difficoltà economiche di Manuel sempre più ingarbugliato in strade pericolose, la scuola come luogo di formazione personale e non accademico attraverso i filosofi. Questi sono alcuni dei temi del racconto di Un Professore che andrà in onda, questa sera alle ore 21:25 su Rai 1.

E allora cosa hanno in meno queste serie tv nostrane rispetto alle tanto amate serie tv straniere? Ve lo diciamo noi. Niente. Il motivo è presto detto. Forse, solo la pecca di non essere su Netflix ma su RaiPlay. Per il resto, i giovani attori e le giovani attrici italiane sono anche più bravi e brave dei loro corrispettivi esteri. La visione di Nudes, Mare Fuori e Un Professore è consigliata ai giovani e alle giovani adolescenti ma soprattutto ai genitori che, potrebbero, ritrovare comportamenti e codici adolescenziali che ignorano e sottovalutano nella propria prole.