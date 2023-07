Giusi Battaglia, nota giornalista e conduttrice tv, è stata protagonista al BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Nata a Palermo, oggi è volto noto della TV grazie al programma Giusina in Cucina in onda su Food Network. Trasferitasi da Palermo a Milano, inizia il suo percorso come ufficio stampa.

Appassionata da sempre del buon cibo grazie alla mamma, si affaccia in TV dopo aver pubblicato sui social una foto che ritraeva i pezzi della rosticceria palermitana. Istantanea che attira l’attenzione del direttore di Food Network, che le propone di realizzare un format sulla cucina siciliana. Nasce così Giusina in cucina – gusto e tradizione palermitana. Giusi è anche mamma di due bimbi gemelli, Marco e Luca. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Giusi Battaglia, e con lei abbiamo parlato di tv, di nuovo progetti e molto altro ancora.

Giusi Battaglia, intervista esclusiva

Dal mondo della comunicazione a quello della cucina in tv in prima persona: come nasce l’idea di questo passaggio?

“Il passaggio non c’è mai stato perchè continuo a fare comunicazione. Ho avuto l’opportunità di andare in tv per comunicare la cucina siciliana, pensavo durasse il tempo di un paio di puntate invece è durato un po’ di più, sta durando, ed è una cosa che mi rende molto felice”.

Qual è stata la vera rivoluzione? Cosa a decretato il successo della cucina in tv?

“Il cibo ci unisce sempre. Anche dopo il Covid, io sono nata televisivamente proprio durante il lockdown, credo ci sia stata una passione un po’ di tutti noi che ci siamo messi a cucinare in casa perchè non avevamo niente da fare. Siccome mangeremo sempre, credo che il food non porta fallire mai”.

Alcune reti televisive hanno cancellato alcuni programmi tv dedicati al food, perché secondo lei questo è avvenuto?

“Io lavoro in una rete tematica che è Food Network, che per me è il posto più bello dove poter fare televisione perchè la gente sceglie di vedere il cibo. Tu vai lì sapendo di trovare cibo. Le reti generaliste soffrono un po’ di più perchè la gente si aspetta di trovare altro. Questa è un po’ la risposta che mi do’ da utente”.

VIDEO – intervista a Giusi Battaglia di “Giusina in Cucina”