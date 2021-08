Giuseppe Zeno torna in tv con una nuova fiction. L’attore che sarà protagonista indiscusso del prossimo autunno televisivo con diversi progetti, sta girando a Caserta le scene di un nuovo prodotto televisivo. Ma scopriamo insieme alcune curiosità sulla nuova fiction di Rai 1.

Giuseppe Zeno in “Tutto per mio figlio”: fiction di Rai 1

L’attore di origini campane Giuseppe Zeno ha iniziato le riprese della nuova fiction di Rai 1 dal titolo “Tutto per mio figlio”, con la regia di Umberto Marino, e prodotta da Leone Cinematografica.

Quando andrà in onda la fiction “Tutto per mio figlio”

La messa in onda della nuova fiction “Tutto per mio figlio” con protagonista Giuseppe Zeno, è prevista su Raiuno per la stagione televisiva 2022.

Giuseppe Zeno gira la nuova fiction alla Reggia di Caserta

Il set della nuova fiction targata Rai 1, e che vede protagonista Giuseppe Zeno, è ambientato in uno scenario unico al mondo. Le scene infatti sono state girate presso uno dei monumenti italiani più visitati: la bellissima Reggia di Caserta. Ad essere interessato dalle riprese televisive è stato anche il Parco Reale che circonda la Reggia.

Nel corso degli anni sono state tantissime le produzioni cinematografiche girate all’interno della mura della bellissima Reggia di Caserta o nei viali degli immensi giardini esterni. Per citarne solo alcuni, nel 2005 la residenza reale è stata teatro per la fiction Rai Giovanni Paolo II e l’anno successivo per il film internazionale Mission Impossibile II. Nel 2009 la Reggia si è trasformata nelle mura vaticane per gli intrighi e gli omicidi di Angeli e Demoni. L’ultimo film è stato The Great, datato 2020.

Con questa nuova fiction Rai, la Reggia di Caserta torna ad essere nuovamente un set cinematografico.

“Tutto per mio figlio”: il cast

Al momento non sono ancora trapelate notizie in merito al cast artistico presente sul set della nuova fiction.