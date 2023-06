Il talento di Giuseppe Giofrè, abbiamo imparato a scoprirlo durante l’undicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, un talento nel mondo della danza che lo ha portato a vincere il talent nella categoria ballo. La sua carriera da allora non si è mai fermata e oggi è pronto a cimentarsi anche nella recitazione con il film in uscita su Amazon Prime Video dal titolo “L’estate più calda”.

Giuseppe Giofrè, da Amici al film “L’estate più calda” su Amazon Prime Video

Ad annunciare la partecipazione al film è lo stesso Giuseppe Giofrè che sul suo profilo Instagram pubblica il traile del film accompagnato dal suo commento: “E se vi dicessi che il 6 luglio esce su Prime Video un film in cui interpreto un piccolo ruolo (ma molto divertente) insieme a Michela Giraud? Il film si chiama “L’estate più calda”, lo ha diretto Matteo Pilati (@contedivaldoca) e nel cast ci sono Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica, Stefania Sandrelli e Nino Frassica”. Come annunciato da Giofrè il film arriva su Amazon Prime Video dal 6 luglio.

Giuseppe Giofrè: la carriera

Giuseppe Giofrè nasce a Gioia Tauro il 10 gennaio 1993. È uno dei ballerini italiani più conosciuti all’estero. Vincitore della categoria ballo dell’undicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, Giofrè ha ottenuto successo negli Stati Uniti ballando nei tour e video musicali di artisti come Taylor Swift, Jennifer Lopez, Dua Lipa, Ariana Grande, Kelly Clarkson, Carrie Underwood, Pink, Justin Timberlake, Selena Gomez, Ricky Martin e i Jonas Brothers, collaborando con numerosi registi e coreografi internazionali, tra cui Jonas Åkerlund, Dave Meyers, Joseph Kahn, e italiani, come Alessandra Celentano, Elena D’Amario, Veronica e Giuliano Peparini.

Nel corso della sua carriera ha inoltre fatto parte dei copri di danza di programmi televisivi britannici, francesi e statunitensi, tra cui The X Factor UK, NRJ Music Award, Dancing with the Stars e MTV Video Music Awards, oltre che come professionista è giudice ricorrente nel programma di Amici. Nell’edizione appena terminata del talent ideato e condotto da maria De Filippi, Giofrè è stato uno dei tre giudici del serale.

La carriera di Giofrè non si ferma solo alla danza: nel 2013 esce il suo album “Call on Me” con i singoli Call on Me, I Got the Night, Break, One in a Billion e Magnetic.

