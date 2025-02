Abbiamo intercettato Giuseppe Garibaldi a Sanremo 2025 e abbiamo scambiato qualche battuta con lui per comprendere meglio i suoi gusti musicali e i suoi obiettivi dopo il Grande Fratello. Abbiamo scoperto così che il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini gli ha permesso di sognare in grande e di intraprendere la carriera televisiva. Ora si trova al Festival proprio per lavoro e tra i vari artisti in gara tifa per: Achille Lauro, suo cantante preferito e Brunori SAS, suo conterraneo. Spera, infatti, che quest’ultimo possa portare in alto la bandiera della Calabria. Ecco tutti i dettagli si quanto ci ha detto.

Giuseppe Garibaldi: l’intervista esclusiva a Sanremo 2025

Dal Grande Fratello direttamente a Sanremo. Come sta andando questa avventura?

E’ un’emozione nuova. E’ la prima volta che mi trovo a Sanremo. Faccio l’infiltrato, l’inviato e collaboro con una testata con il compito di andare a carpire i commenti della gente. Si respira un’aerea frizzante e magica. Tra amore, musica e balli è veramente una emozione unica essere qui. Non mi sarei mai e poi mai aspettato di trovarmi qui a Sanremo e nemmeno di lavorare in questo contesto.

Tra i cantanti in gara c’è qualcuno da cui ti aspetti di più?

Io mi aspetto tanto da Achille Lauro perché è uno dei miei cantanti preferiti, ma tifo per Brunori SAS che è un mio compaesano, conterraneo. Voglio che porti in alto la Calabria perché manca sul podio da parecchi e parecchi anni. Tiferò quindi anche per Brunori SAS.

Lo scorso anno sei stato uno dei concorrenti del Grande Fratello, che esperienza è stata e cosa ti ha lasciato?

E’ stata una esperienza intensa che mi ha fatto crescere a livello umano e mi ha fatto capire i miei limiti. Una volta fuori li ho superati. E’ stata molto dura sia fuori che dentro. Ne ho fatti due di Grandi Fratelli, non uno, ma ben due. Devo ringraziare il GF che per me è stata una vetrina, che mi ha fatto conoscere un nuovo mondo, messo in gioco e mi ha fatto sognare. L’esperienza dell’anno scorso l’ ho vissuta a trecentosessanta gradi che ho vissuto essendo sempre me stesso nel bene e nel male e questa esperienza mi ha portato a compiere una crescita enorme.

In questa edizione del GF chi ti piace di più e chi ti incuriosisce?

La seguo a tratti, ma posso dire che non mi piace nessuno perché pare che tutti recitino. Dopo soli quindici giorni parlavano di finale, di strategie, di robe varie, per forza di coppie fake. Non mi piace nessuno, purtroppo. La situazione è molto particolare, dall’esterno si vede sempre qualcosa di diverso da quello che vivono dentro, ma mi pare che stiano recitando un po’ tutti e che nessuno sia veramente sé stesso.

Cosa sogni di fare e quali sono i tuoi obiettivi?

Come dicevo prima il GF mi ha introdotto in un mondo di sognatori. Io prima non sognavo e ora ho invece iniziato a sognare. Sai come dice la canzone: “Sogna ragazzo sogna, lasciali dire al mondo che quelli come te hanno già vinto”. Io ho già vinto perché ho iniziato una nuova vita nel mondo della televisione e ho fissato nuovi obiettivi. Essere qui a Sanremo e avere un programma televisivo sul digitale terrestre è già tanto. Pian piano voglio migliorare sempre di più e studiare. Una volta pensavo di non poterci mai arrivare, di non farcela, mentre adesso è tutto diverso.

Parteciperesti mai ad un altro reality?

Attualmente no perché come impegno e obiettivo ho quello di studiare e migliorarmi e mi accontento di fare piuttosto l’inviato, il co-conduttore o il presentatore più che fare un reality e perdere qualche altro mese e poi dover ripartire di nuovo da capo.

Il video con l’intervista integrale

domande a cura di Giulia Bertollini