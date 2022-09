Giulia Salemi reduce dal Red Carpet di Venezia – dove ha sfilato per alcuni brand che rappresenta – avrà anche un ruolo nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini, prenderà il via il prossimo 19 settembre in prima serata su canale 5. Che ruolo avrà la Salemi al GF Vip 7? Scopriamolo assieme.

Al Grande Fratello Vip 7 ci sarà anche Giulia Salemi in un “nuovo” ruolo in studio

La bella influencer italo-persiana che proprio al Grande Fratello Vip ha incontrato il suo grande amore Pierpaolo Pretelli, tornerà da protagonista nella settima edizione del GF Vip con un ruolo in studio. Di cosa si tratta? Giulia Salemi commenterà in diretta le dinamiche della casa seguendo i “live sentiment” dei social, soprattutto di Twitter. Insomma, tutto ciò che il popolo della piattaforma scriverà sulla serata sarà sotto la supervisione della Salemi che in studio leggerà i tweet migliori o i più divertenti.

Giulia Salemi avrà uno spazio suo in studio per seguire "live" i commenti social.

La fidanzata di Pierpaolo sarà in studio e seguirà i commenti social e narrerà le tendenze live in puntata.

Un esperimento che partirà dalla prima puntata.

In bocca al lupo, Giulia#GFVIP #PRELEMI pic.twitter.com/ClrzrXGiGI — Grande Fratello Vip (@gfvipnews_) September 6, 2022

Quindi la bella Giulia sarà ancora presente al Grande Fratello Vip, ma stavolta non nel ruolo di concorrente ma nel ruolo inedito di “commentatrice social”. Del resto c’era da aspettarselo che Signorini non si facesse scappare questa occasione ghiotta.

Giulia Salemi ritorna al fianco di Signorini insieme a Pierpaolo Pretelli

Come già molti di voi sanno, anche Pierpaolo Pretelli farà parte della grande macchina del Grande Fratello Vip dal momento che con Soleil Stasi condurrà IL GF Vip party, che andrà in onda prima delle puntate serali del reality show.

Grande Fratello Vip 7: ecco i primi due concorrenti ufficiali

Come vi abbiamo scritto in precedenza, il GF Vip 7 quest’anno avrà parecchie news a partire dalla Casa che sarà più grande, allo studio dove troveremo un grande scalinata che dividerà il pubblico. Ma la vera novità è che il cast ufficiale sarà reso noto in diretta nelle prime due puntate. Sono noti solo i nomi dei concorrenti: Giovanni Ciacci e Wilma Goich. E notizia dell’ultimo minuto è che anche Pamela Prati è una concorrente del GF Vip: a rivelarlo lei dalle pagine di Chi.