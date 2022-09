La macchina del Grande Fratello Vip si è messa già in moto. Anche se in definitiva ancora non conosciamo il cast di questa settima edizione del reality show, condotto per la quarta volta da Alfonso Signorini. In questo articolo vi parleremo della novità di quest’anno: a partire da come sarà strutturata la Casa, lo studio e quando vedremo il reality in tv.

Grande Fratello Vip, doppio appuntamento settimanale: ecco quando in tv

L’appuntamento con il reality più longevo della tv è fissato nella serata di Lunedì 19 settembre in prime time su canale 5. A darci il benvenuto, Alfonso Signorini conduttore per la quarta volta del reality, coadiuvato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti nel ruolo di opinioniste. Quali novità ci aspettano quest’anno?

Intanto sappiamo che le puntate saranno come sempre due a settimana: lunedì e giovedì . E partiamo dalla prima novità: il cast lo scopriremo soltanto durante la diretta. Come dichiara lo stesso Alfonso dalle pagine di Sorrisi e Canzoni:

«I 24 concorrenti saranno svelati nelle prime due puntate. Era un mio vecchio desiderio, condiviso poi con gli autori e l’azienda. Secondo me è bello mantenere un minimo di sorpresa che renderà le prime puntate un evento televisivo. Però do spesso indizi sui social».

Che tipo di concorrenti dobbiamo aspettarci?

A parlare è sempre Signorini che dalle pagine di Sorrisi fa sapere:

«Parenti forse, ma niente coppie. Sarà un’edizione particolare. Ci saranno nomi inediti per un reality, persone che vengono dai mondi più disparati, gente poco nota ma che ha una storia e un background importante che calza a pennello con il “GF Vip”».

Quali mondi, per esempio?

«Quello dei social, del giornalismo, dello spettacolo, della canzone e dello sport. Ci sarà anche un mondo mai raccontato in un reality nella sua quotidianità. Mi piace tentare esperimenti nuovi, come l’anno scorso con la disabilità. Questa volta sarà diverso, ma non mi faccia svelare di più!».

E’ probabile che Signorini si riferisca a Giovanni Ciacci, concorrente ufficiale del reality che è anche sieropositivo. Si parlerà dunque di Aids in prima serata al fine di sconfiggere un’ignoranza di fondo : la sieropositività è spesso considerata l’anticamera della morte , e non è così.

Oggi un sieropositivo può fare una vita normale e ha aspettative uguali a quelle di una persona sana, tuttavia rispettando alcune regole ferree. Come ad esempio, dipendere da medicine invasive che vanno assunte per sempre al fine di non rendere virale il virus che giace quindi allo stato latente. Infatti, una persona sieropositiva che si cura e che assume giornalmente le sue medicine non ha carica virale per cui non può infettare nessuno.

Quali cambiamenti ci saranno per quel che riguarda lo studio e la Casa del Grande Fratello Vip?

Sempre Signorini sulle novità sostanziali dello studio e della Casa afferma:

«Sì lo studio, sarà molto diverso. Il pubblico si alzerà, ci sarà una gradinata e io sarò in mezzo a una sorta di arena. Altra novità: il “GF Vip” si aprirà in modo importante al mondo dei social e lo farà in diretta».

Della Casa, invece, fa sapere:

«Sarà nuova e molto più grande, come anche il giardino. Ci saranno due aree esterne. Avrà sempre un bagno solo e la piscina. Ci sarà ancora anche la suite. Ci adegueremo anche a norme molto rigide sul risparmio dell’acqua, differenziazione di rifiuti, equilibrio eco-ambientale».

Grande Fratello Vip ed elezioni: come voteranno i vip?

Sappiamo che il 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo esecutivo. Ma come faranno i concorrenti a votare se il 19 saranno chiusi in Casa? È semplice: chi vorrà votare potrà uscire dalla Casa e poi rientrare dopo una puntata per fare la quarantena, perché si continueranno ad applicare i protocolli di sicurezza anti-Covid.

Chi sono i primi due concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip?

Come abbiamo già detto Giovani Ciacci è un concorrente ufficiale del programma, rivelato già in estate da Signorini dalle pagine di Chi. Il direttore del settimanale gossiparo fa sapere tramite Sorrisi che un’altra concorrente ufficiale è la cantante Wilma Goich, famosa negli Anni 60, per aver fatto parte del duo I Vianella con l’allora marito Edoardo Vianello, la Goich festeggerà il 16 ottobre il suo 77° compleanno nella Casa.