Giulia Salemi si dichiara una donna nuova adesso che è neo-mamma di Kian Pretelli, il primogenito-figlio che lei ha concepito con Pierpaolo Pretelli, dopo la nascita della coppia al Grande Fratello Vip. In un intervento, l’influencer italo-persiana svela ai fan cosa si cela dietro la sua lontananza dai social, tra i cambiamenti vissuti con l’arrivo del suo bambino, nella sua vita.

Giulia Salemi svela la nuova vita, con Kian Pretelli

“E’ il momento più importante della mia vita, sono off”, fa sapere tra le dichiarazioni riportate in un nuovo post tra le Instagram stories, la neo-mamma Giulia Salemi. Incalzata dai fan sui motivi che la tengono nelle ultime settimane lontana dai social, la la giovane fa sapere di sentirsi felice all’idea di dedicare anima, corpo e gran parte del suo tempo alla nuova attività di madre, alle prese con la crescita di Kian.

Con il compagno Pierpaolo Pretelli, l’ex velino di Striscia la notizia che l’ha fatta capitolare in amore al reality che li faceva conoscere per la prima volta di Grande Fratello vip 5, Giulia ora si gode i primi giorni di coppia da genitori a tempo pieno del loro primo figlio, Kian.

Il bambino è nato a inizio gennaio 2025, segnando un nuovo inizio nella vita dei due Influencer. In particolare per la neo mamma, che oggi non fa mistero di quanto stia imparando ad apprezzare la maternità come un stato di grazia, anche se le esigenze di Kian la tengono lontana dalla sua roccaforte professionale dei social. Contrariamente a quanto si possa pensare su di lei, riattivatasi tra le storie sul re dei social la modella italo-persiana fa sapere ai fan di essere felice della sua nuova vita da mamma, in stile prettamente casalingo, mentre stringe tra le braccia il bambino concepito con l’amato Pierpaolo, sul divano di casa:

“È un momento di cambiamento e transizione della mia vita. Mi sto godendo ogni secondo al massimo dando priorità alla vita vera”, esclama.

Il motivo dell’assenza dai social

Esattamente il 10 gennaio 2025 veniva alla luce Kian Pretelli, il figlio che i due Influencer hanno accolto con un post di annuncio, diventato virale sui social:

“Alle 10.55 è nato Kian Salemi Pretelli. Mamma e papà si sono presi un po’ di tempo per godersi il momento e rimettersi. Grazie a tutti per l’amore che ci state regalando”.

E sin dal momento dell’annuncio, la vita della modella italo-persiana può dirsi radicalmente cambiata. L’influencer è eclissata assentandosi a lungo dal web e ha fatto sentire la sua mancanza ai fan, in particolare sui social network, ma riaffacciatasi per un attimo alla sua roccaforte di Instagram, fa sapere:

“Sono assente perché mi sto godendo ogni secondo al massimo… Mi fa troppo strano, sono immersa nella mia bolla, sono assente. Non vi sto leggendo, perché sono assorbita. È il momento più importante della mia vita, più bello, e sono off. Volevo fare un saluto e ringraziare tutti”.