Stasera, martedì 8 aprile 2025 dalle ore 21.25 va in onda una nuova puntata di “E’ sempre Cartabianca“, il programma Videonews condotto in diretta da Bianca Berlinguer su Retequattro. Anche questa settimana la giornalista e conduttrice torna ad occuparsi dei temi più caldi della settimana.

Al centro della puntata la politica internazionale di Donald Trump che ha annunciato dazi verso decine di paesi. Lo scorso 2 aprile è stato il Liberation Day, ossia il giorno in cui è entrata in vigore la nuova legge sui dazi che il Presidente degli Stati Uniti d’America ha definito meravigliosi. Non solo, Donald Trump si è scagliato nuovamente contro l’Europa. Il Presidente ha definito l’Europa colpevole “di aver fatto una fortuna con noi e di averci trattato molto molto male” aggiungendo che “non si parla se non ci pagano un sacco di soldi su base annuale”..

È sempre Cartabianca, gli ospiti di stasera: torna Mauro Corona

Nella puntata di stasera di martedì 8 aprile 2025, a “E’ sempre Cartabianca”, Bianca Berlinguer è pronta a discutere con gli ospiti in studio di come ha reagito il mondo intero alla nuova politica economica di Donald Trump. Le conseguenze sono visibili a tutti: gli indici delle borse asiatiche ed europee sono in caduta libera, mentre il responsabile del Dipartimento per l’efficienza governativa Usa Elon Musk auspica per il futuro zero dazi tra Europa e Usa.

Intanto l’allarme si fa già sentire per tantissimi imprenditori italiani; proprio durante l’evento Vinitaly molti di loro hanno comunicato la loro preoccupazione. Il mercato nordamericano è la prima destinazione per l’export del settore vitivinicolo italiano, per un valore pari a quasi 2 miliardi di euro. A discutere dei temi cruciali della puntata grandi nomi del giornalismo e della politica. Tra questi, la presenza fissa di Concita De Gregorio, Francesca Barra e tanti altri. In apertura di puntata immancabile il confronto a distanza tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona sui temi più caldi della settimana.

