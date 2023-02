Giulia Salemi conduttrice radiofonica insieme a Marco Santini dello spazio di R101, Good Times, ha espresso il suo parere su alcuni temi caldi riguardanti il Festival di Sanremo 2023. La conduttrice è intervenuta sul caso di Blanco, il cantante indagato dal Tribunale di Imperia per “danneggiamento” dopo aver distrutto delle composizioni floreali durante la sua esibizione a Sanremo. La Salemi ha lanciato anche una stoccata al cast di Mare Fuori, serie Rai di grandissimo successo.

Giulia Salemi lancia la stoccata a Blanco e al cast di Mare Fuori

Giulia Salemi durante la trasmissione in onda su di R101, parlando del gesto compiuto da Blanco sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023 ha commentato la decisione della Procura di Imperia di indagare sull’accaduto: “Oggi, penso l’abbiate vista ovunque, è uscita la notizia che Blanco è ufficialmente indagato dalla Procura di Imperia. Sappiamo tutti quello che ha fatto con la canzone che parlava di rose. Rose che sono andate distrutte insieme a tutta la scenografia. Posso dire? Adesso non so come andrà a finire, però è giusto punire. Perché nella nuova generazione, torno a nonna Giulia, non c’è il senso del dovere”.

La Salemi, ha poi aggiunto: “Uno fa una canzone, tutti lo amano e allora si sente legittimato a fare tutto ciò che vuole. E questa arroganza che hanno, specialmente i ragazzi un po’ più piccoli, la famosa generazione Z, che sono un attimo famosi e si sentono il Dio sceso in Terra, è giusto riportarli con i piedi per terra. Devono rispettare le regole. Una società di successo è fatta di regole e soprattutto non sopporto la gente che se la tira”.

Le dichiarazioni sul cast di Mare Fuori

Ma non è finita qui, perché Giulia Salemi ha detto la sua anche sul cast di Mare Fuori, che avrebbe avuto modo di incontrare in aereo in occasione del Festival: “Ti dò un’altra chicca di gossip, vuoi saperla? Mentre ero a Sanremo ho incontrato tutto il cast di Mare Fuori in aereo. Ma anche meno, cioè! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo, capito! Con tutto il bene. Non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle. Tranne le donne però, le donne sono carine. Le ragazze sono state carine”. Ha dichiarato la conduttrice.

Video: le parole di Giulia Salemi su R101