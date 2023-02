Blanco è indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento, per il fuori programma avvenuto durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023, quando ha distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palco del Teatro Ariston.

Blanco indagato per danneggiamento dopo Sanremo 2023

Il cantante Blanco era stato invitato per presentare il suo nuovo singolo dal titolo “L’Isole delle rose”, ma durante esibizione il cantante ha cominciato a sferrare calci alla composizione floreale. Nel video si vede benissimo che il cantante prova in tutti i modi a segnalare problemi alla cuffia.

A fine esibizione è lo stesso Blanco a spiegare: “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Il publico presente in sala inizia a fischiare il cantante e a chiedere la sua uscita dal palco. Amadeus riesce a stemperare i toni e calmare il pubblico.

Le scuse di Blanco

Blanco si è subito scusato per l’accaduto. Le scuse sono arrivate sia in privato ad Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse canora, sia al pubblico attraverso un post sul suo account Instagram. In conferenza stampa Amadeus aveva dichiarato che in effetti “un calcio alle rose” era previsto, ma non quella che è apparsa un atto offensivo per il lavoro di chi quelle rose le ha coltivate e sistemate. Da giorni educatori, psicoterapeuti e politici discutono della faccenda, scatenando un clamore mediatico senza precedenti.

Perché Blanco si è comportato in questo modo? “Non lo so ma in ogni caso l’effetto è che oggi tutti ne parlano”. La titolare della ditta ‘Flower Stylist” aggiunge che “non è stato un lavoro molto difficile, per un professionista non era una composizione complessa”.

Le parole dell’imprenditrice che si è occupata dei Fiori

Jessica Tua, imprenditrice titolare della ditta ‘Flower Stylist”, che si è occupata della composizione floreale devastata dal cantante, all’AGI dice che “era tutto previsto, sapevo che sarebbe andata così, con quella performance, diciamo, artistica. Blanco voleva riprodurre il video in cui distrugge le rose, poi magari è andato oltre, non so cosa sia successo. Ma nulla che mi abbia sorpresa”.

“Ero sul palco a occuparmi degli ultimi dettagli e Blanco mi ha fatto i complimenti quando ha visto la composizione, ha detto che l’effetto era molto bello, proprio come lo desiderava. Non mi sono sorpresa quando è successo quello che avete visto, sapevo che l’avrebbe fatto. Io i fiori li amo e non li tratterei mai così”. Ha poi concluso l’imprenditrice.