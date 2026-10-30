“The Traitors 2”, intervista a Giulia Salemi: “A The Traitors per mostrare un lato inedito. Non amo i tradimenti ma ho imparato a difendermi”

Da
Giulia Bertollini
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Giulia Salemi

Sta per fare il suo esordio su Prime Video la seconda attesissima stagione di The Traitors, il format basato sulla tensione psicologica, l’astuzia e le strategie di gruppo. La nuova edizione prenderà il via il 6 novembre con sei inediti episodi ricchi di colpi di scena e sfide ad alto tasso emotivo. Al comando dell’avventura ritroveremo Alessia Marcuzzi, pronta a guidare e mettere alla prova le complesse dinamiche che si instaureranno tra i partecipanti. Il gruppo dei quattordici concorrenti chiamati a mettersi in gioco comprende Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Questa variegata squadra dovrà misurarsi con percorsi tattici, quesiti complessi e un clima di diffidenza crescente che porterà a far emergere sfaccettature del tutto inedite dei singoli protagonisti. A rendere ancora più avvincente e imprevedibile il percorso interverrà l’inedita figura del traditore segreto, destinata a muoversi nell’ombra. Questa presenza misteriosa opererà in gran segreto per mettere in crisi le alleanze, alimentare dubbi reciproci e sovvertire costantemente la stabilità della fortezza. I concorrenti dovranno quindi fare affidamento sull’intuito e sulla capacità di decifrare il comportamento altrui per evitare di finire vittime di tranelli o accuse infondate.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Giulia Salemi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giulia Salemi. In merito a questa esperienza, ha dichiarato: “Sono una grande fan dei reality e delle dinamiche, e sono solita cascarci sempre in pieno come una polla. Per me la nuova sfida era non mettere in gioco la mia persona, ma far vedere un aspetto inedito di me: Giulia la giocatrice, la ragazza scaltra. Visto che in passato, purtroppo, ho sempre fatto trasparire le mie emozioni e i miei pensieri, che nel bene o nel male hanno comportato delle conseguenze, la vera sfida era riuscire a essere quanto più stratega possibile. E secondo me forse per la prima volta ci sono riuscita”. 

Nonostante il contesto del programma imponga inganni, bluff e tatticismo, sul fronte dei valori personali il punto di partenza resta la lealtà e la memoria dei colpi subiti in passato: “Non sono una traditrice, non lo sono mai stata. Sono un’amica leale nella vita e sono sempre stata leale in amore, quindi non amo il tradimento. Sono stata pugnalata alle spalle quando ero più piccola, quindi ho imparato a sviluppare una sorta di corazza: sono attenta a proteggermi, ma non ho il coltello in mano”. 

Il bilancio finale dell’esperienza all’interno del format di Prime Video si chiude quindi con una nota di soddisfazione personale e con la consapevolezza di aver superato i propri limiti storici: “Sono sempre stata pessima a mentire, ma penso di essere stata brava a questo giro. Quindi mi dò da sola una pacca sulla spalla: sono stata abbastanza brava”. 

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Giulia Bertollini
Mi chiamo Giulia e sono nata a Roma il 23 febbraio 1990. Amo scrivere e il mondo dello spettacolo è la mia passione. Oltre alla scrittura, sono una divoratrice di libri e mi diverto a strimpellare al pianoforte. Collaboro per alcuni settimanali per cui realizzo interviste a personaggi famosi. Comunicare mi ha aiutato a superare il blocco della timidezza e ad acquistare maggiore sicurezza. Apprezzo le persone umili e sincere e detesto invece le persone vigliacche. Un’altra mia grande passione è la danza classica che ho studiato sin da quando ero bambina. Il mio sogno più grande l’ho realizzato qualche anno fa entrando al Teatro La Scala nel giorno del mio compleanno. Vedere ballare insieme i miei due idoli della danza, Roberto Bolle e Svetlana Zackarova, è stata un’emozione incredibile.