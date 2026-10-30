Sta per fare il suo esordio su Prime Video la seconda attesissima stagione di The Traitors, il format basato sulla tensione psicologica, l’astuzia e le strategie di gruppo. La nuova edizione prenderà il via il 6 novembre con sei inediti episodi ricchi di colpi di scena e sfide ad alto tasso emotivo. Al comando dell’avventura ritroveremo Alessia Marcuzzi, pronta a guidare e mettere alla prova le complesse dinamiche che si instaureranno tra i partecipanti. Il gruppo dei quattordici concorrenti chiamati a mettersi in gioco comprende Awed, Francesca Barra, Biondo, Camihawke, Lorella Cuccarini, Mario Ermito, Daniele Gattano, Pasquale La Rocca, Filippo Magnini, Valentina Nappi, Giorgia Palmas, Jolanda Renga, Giulia Salemi e Gianluca Torre. Questa variegata squadra dovrà misurarsi con percorsi tattici, quesiti complessi e un clima di diffidenza crescente che porterà a far emergere sfaccettature del tutto inedite dei singoli protagonisti. A rendere ancora più avvincente e imprevedibile il percorso interverrà l’inedita figura del traditore segreto, destinata a muoversi nell’ombra. Questa presenza misteriosa opererà in gran segreto per mettere in crisi le alleanze, alimentare dubbi reciproci e sovvertire costantemente la stabilità della fortezza. I concorrenti dovranno quindi fare affidamento sull’intuito e sulla capacità di decifrare il comportamento altrui per evitare di finire vittime di tranelli o accuse infondate.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Giulia Salemi

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Giulia Salemi. In merito a questa esperienza, ha dichiarato: “Sono una grande fan dei reality e delle dinamiche, e sono solita cascarci sempre in pieno come una polla. Per me la nuova sfida era non mettere in gioco la mia persona, ma far vedere un aspetto inedito di me: Giulia la giocatrice, la ragazza scaltra. Visto che in passato, purtroppo, ho sempre fatto trasparire le mie emozioni e i miei pensieri, che nel bene o nel male hanno comportato delle conseguenze, la vera sfida era riuscire a essere quanto più stratega possibile. E secondo me forse per la prima volta ci sono riuscita”.

Nonostante il contesto del programma imponga inganni, bluff e tatticismo, sul fronte dei valori personali il punto di partenza resta la lealtà e la memoria dei colpi subiti in passato: “Non sono una traditrice, non lo sono mai stata. Sono un’amica leale nella vita e sono sempre stata leale in amore, quindi non amo il tradimento. Sono stata pugnalata alle spalle quando ero più piccola, quindi ho imparato a sviluppare una sorta di corazza: sono attenta a proteggermi, ma non ho il coltello in mano”.

Il bilancio finale dell’esperienza all’interno del format di Prime Video si chiude quindi con una nota di soddisfazione personale e con la consapevolezza di aver superato i propri limiti storici: “Sono sempre stata pessima a mentire, ma penso di essere stata brava a questo giro. Quindi mi dò da sola una pacca sulla spalla: sono stata abbastanza brava”.