Giulia Salemi protagonista insieme al suo pancione del red carpet della quinta giornata della Mostra del Cinema di Venezia 81. Sul tappeto rosso la bellissima conduttrice ha sfoggiato un look total white.

Giulia Salemi con il pancione a Venezia 81

Giulia Salemi è sbarcata a Venezia con un look premaman in stile Britney Spears nel video di Baby One More Time. Camicia bianca annodata in vita, aperta sul décolléte con gonna blu a pieghe. Per la serata invece, Giulia Salemi ha lasciato il posto a un bell’abito da sera che ha scatenato i commenti dei fan sui social: “Un red carpet per due!”, “L’eleganza e la classe di Giulia Salemi, che dire se non che è di una bellezza immensa”.

Il look total white

Un look total white quindi per la futura mamma che ha mandato completamente i delirio i tanti fan. Propio poche settimane fa, con una foto in compagnia del suo Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi aveva confermato la gravidanza. La stanza del bimbo in arrivo è già stata preparata, come ha mostrato lei stessa. In uno sfogo con i fan ha anche parlato delle sue impressioni sull’essere mamma e ha spiegato di essere molto spaventata per la società di oggi. Al momento non è chiaro se alla coppia Pretelli-Salemi arriverà un maschietto oppure una femminuccia, sicuramente sarà un riempito d’amore non solo dai suoi genitori ma ance dai tutti i fan dei Prelemi, come vengono chiamati Giulia e Pierpaolo dai loro fan.

Giulia Salemi emozionata di diventare madre

Se per Giulia Salemi è il primo figlio, per Pierpaolo Pretelli sarà il secondo, infatti Pretelli è padre già di Leonardo, primogenito che ha avuto dalla storia con Ariadna Romero. In un post su Instagram Giulia di recente ha scritto: “Ci avete inondato d’amore. Sono sconvolta. Non immaginavo una tale mole di amore e di dolcezza, di felicità sincera, come se fosse una cosa vostra. Sono molto emozionata, ho un mix di sensazioni contrastanti.

Il video del Red Carpet di Giulia