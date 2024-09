La nuova stagione di “Tale e quale Show” prenderà il via venerdì 20 settembre su Raiuno. Alla guida del programma ci sarà Carlo Conti, che a febbraio 2025 vedremo anche al Festival di Sanremo. Nel cast della nuova edizione c’è anche Giulia Penna, un’influencer molto seguita su Tik Tok e Instagram. Per lei è la prima avventura come concorrente in un programma televisivo, una bella sfida per la Penna che ha sempre amato cantare. Noi di SuperGuida TV l’abbiamo video intervistata in esclusiva.

Giulia Penna, intervista alla concorrente di “Tale e quale show 2024”

Giulia Penna ci ha rivelato il motivo per il quale ha deciso di prendere parte al programma: “Sono felicissima, è un programma che ho sempre seguito. Al suo interno c’è tutto quello che mi piace, cantare, recitare, interpretare, imitare e poi ci sono dei trucchi pazzeschi. Mi sento nel posto giusto”. Per quanto riguarda le imitazioni, Giulia ha ammesso: “Io ci provo, poi sarà il pubblico a giudicare”.

Sui personaggi che le piacerebbe imitare, ha detto: “Ci sono tanti artisti che vorrei imitare, non so so se sarei in grado di imitare un uomo con la voce così fine. Chissà”. A Giulia Penna abbiamo chiesto come sia andato l’incontro con Carlo Conti: “E’ un grande professionista e non vedo l’ora di poter lavorare insieme a lui. Lo stimo molto e sono veramente onorata di aver avuto questa grande opportunità”.

Il suo canale Youtube conta parecchi iscritti. Nella descrizione, Giulia ha scritto che “la musica ha rappresentato un modo per evadere da una realtà stretta”. A tal proposito, ha rivelato ai nostri microfoni: “Ho sempre voluto fare delle mie passioni il mio lavoro e grazie al web ho avuto davvero tante opportunità e sono contenta di questo. In realtà vivo ancora in una realtà stretta perché sto in un monolocale in cui ogni volta che mi giro intruppo da qualche parte”. Non solo cantante ma anche attrice.

Giulia Penna ha recitato anche con Massimo Boldi nel film “Un Natale al Sud”. Parlando di questa esperienza, ha confidato: “Ho imparato molto sul set. Mi ricordo che eravamo in Puglia nel 2016 e io guardavo tutti con stupore perché vivere un set cinematografico così grande è una bella opportunità. Presto mi vedrete”.

Sui social, Giulia è molto seguita tanto da essere diventata un punto di riferimento per molti giovani: “Ho sempre cercato in questi anni di pubblicare video ironici, spensierati. Sto molto attenta a quello che dico e sento da questo punto di vista una responsabilità. Spero di trasmettere l’importanza dell’autoironia. Anche nelle giornate buie bisogna sapersi prendere in giro. Di haters affezionati ce ne ho qualcuno ma dopo un po’ si stufano”.

Essere presente sul web non ha inficiato però sul suo percorso come cantante: “I social sono stati un grande palcoscenico per me, mi hanno dato grandi opportunità anche per la mia musica. Le persone che mi seguono per i contenuti ascoltano poi anche i miei singoli. E’ stato quindi un valore aggiunto”.

A settembre dello scorso anno, Giulia Penna ha sposato il suo storico fidanzato Yuri. Un amore nato durante l’adolescenza e sopravvissuto nel tempo: “Il segreto del nostro legame? Tanta sopportazione. Sulla mia partecipazione dice poche parole però era felicissimo ed emozionatissimo quando gliel’ho detto”. Tra gli obiettivi futuri anche Sanremo: “Sarebbe il sogno che si realizza”.