Giulia Michelini e Rosy Abate, Rosy Abate e Giulia Michelini. Ormai per molti è impossibile scindere l’attrice dal personaggio e viceversa. Il successo è stato talmente enorme che succede ancora oggi, a distanza di parecchi mesi dalla messa in onda dell’ultima stagione della fiction Mediaset, che chiamino l’attrice con il nome del suo personaggio più celebre ed amato. Ci sarà una nuova serie sulla Regina di Palermo? A quanto pare no. Non vedremo più Rosy Abate in tv? Ecco le parole della Michelini.

Giulia Michelini lascia Rosy Abate: brutte notizie in vista

E’ da parecchio tempo che non si fa alcuna menzione di Rosy Abate. La fiction Mediaset non risulta nemmeno fra i titoli per il 2021. Eppure in queste ultime ore non si fa altro che parlar della Regina di Palermo che ha tenuto con il fiato sospeso milioni e milioni di telespettatori di Canale 5 partendo da Squadra Antimafia Palermo Oggi e finendo a Rosy Abate – La serie. Come mai? Ebbene la bravissima ed amatissima attrice ha rilasciato una interessante intervista al Messaggero.

Alla domanda su Rosy Abate e sul suo rapporto con il suo personaggio la Michelini ha detto: “I fan mi chiedono sempre di tornare. Il pubblico è ancora molto legato. È un personaggio che ho amato, ma che mi ha superata a destra. La odio e la amo. Mai dire mai, ma continuare adesso sarebbe impossibile“.

“Mai dire mai” lascia aperta qualche speranza, ma quel “adesso sarebbe impossibile” ha sicuramente fatto schiantare contro un muro le speranze di molti.

Sapevamo già, dalla fine di Rosy Abate 2, che la Michelini aveva intenzione di cambiare aria, trovare nuove storie e soprattutto nuovi personaggi da portare in scena. In molti speravamo però che magari gli sceneggiatori riuscissero a convincerla con un nuovo copione capace di lasciar tutti senza fiato. In fin dei conti in Rai sono riusciti a convincere Lino Guanciale a fare l’Allieva 3 quando sembrava ormai tutto perduto.

Rosy Abate 3 non si farà?: le voci sulla fiction Mediaset

Dunque Rosy Abate 3 non si farà? Pare proprio di no. La serie è finita nel migliore dei modi. La protagonista ha lasciato i suoi fan chiudendo un cerchio molto importante. Dopo aver salvato il figlio ed essere riuscita a costruire un rapporto con lui, la Abate ha chiuso i conti con il passato e pagato il suo debito con la giustizia.

Felice e serena, infine, ha potuto assistere al matrimonio del figlio con l’amata e partecipare così alla loro gioia così come sognava da tempo.

Sul web c’era chi ipotizzava un nuovo spin off con la storia del figlio della Regina di Palermo, il bellissimo Leo. Incentrando una nuova fiction su di lui come protagonista si poteva far tornare in scena anche la Abate mostrandola nelle vesti di madre e nonna premurosa, pronta a tutto pur di proteggere i suoi più cari affetti e assicurarsi una vecchiaia degna di nota. Non sono mai giunte però novità in merito a questa ipotesi lanciata da fan e semplici appassionati. Non pare che tale possibilità abbia solleticato gli sceneggiatori o la stessa Mediaset nel cercare di mettere in cantiere un nuovo prodotto.