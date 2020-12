Contrariamente a quanto pensino i detrattori, c’è una buona programmazione per le fiction Mediaset 2021. Diversi titoli attendono i telespettatori di Canale 5, e non solo, nel nuovo anno. Così come diversi attori famosi non vedono l’ora di presentare i loro nuovi personaggi al pubblico. Potremo scoprire Raoul Bova nell’insolita veste di mammo, ma anche Sabrina Ferilli ed Anna Valle come non le abbiamo mai viste. Cosa accadrà? Quali sono i titoli nel cassetto, pronti ad essere mostrati al grande pubblico? Ecco tutte le anticipazioni riguardanti le Serie TV Mediaset.

Fiction Mediaset 2021: grandi novità con attori amatissimi

Non c’è ancora una data ufficiale di messa in onda. Sappiamo però che è in dirittura d’arrivo la fiction Mediaset intitolata Buongiorno Mamma. Il protagonista sarà Raoul Bova. A lui toccherà interpretare Guido Borghi, un uomo con un passato molto complicato che grazie all’amore di Anna, interpretata da Maria Chiara Giannetta, riuscirà a cambiare vita. La sua bellissima famiglia, i due hanno ben 4 figli, verrà però messa a dura prova da un grosso segreto proveniente dal passato.

In Luce dei tuoi occhi, invece, Anna Valle interpreterà Emma Conti, una coreografa di danza contemporanea che dopo aver lasciato New York fa di tutto per ritrovare la figlia che aveva avuto sedici anni prima e che credeva morta. Il personaggio riceverà una lettera che le annuncerà l’ipotesi che la ragazza possa essere una delle allieve della scuola di Vicenza e si catapulterà là per poterla conoscere.

Altro titolo? La donna del vento con Sabrina Ferilli. La giurata di Tu si que vales, nella fiction di tre puntate per la regia di Ricky Tognazzi e la sceneggiatura di Simona Izzo, sarà insieme ad Ettore Bassi e Francesco Arca. La Ferilli sarà una madre, una moglie, ma soprattutto una donna animata da un profondo senso di giustizia. Quest’ultima lotterà per la figlia che si ammalerà molto probabilmente a causa dell’inquinamento prodotto da una fabbrica della zona.

Su Canale 5 è in arrivo Made in Italy

Dal 13 gennaio 2021, invece, prenderà il via Made in Italy. Dopo i Fratelli Caputo, con protagonista Nino Frassica, che ha tenuto compagnia ai telespettatori dell’ammiraglia Mediaset durante le Feste, una nuova fiction è pronta a sbarcare su Canale 5. Si tratta di Made in Italy. La fiction racconterà gli stilisti degli anni 70.

Nelle 4 prime serate vedremo debuttare Greta Ferro nei panni di Irene Mastrangelo, una giovane studentessa pronta a tutto pur di diventare giornalista per intervistare i maestri dell’eleganza.

Nel cast vi sono: Margherita Buy che per interpretare il suo personaggio si è ispirata ad Adriana Mulassano, storica firma del Corriere della Sera; Marco Bocci e Raoul Bova nei panni di Giorgio Armani.