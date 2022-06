Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha deciso di parlare pubblicamente della storia d’amore con il vincitore di Sanremo 2022. La 19 enne, dalle pagine del settimanale Di Più, ha raccontato la sua versione rivelando di essere stata tradita dal cantante e di averlo scoperto sui social.

Blanco, la ex fidanzata: “ho scoperto che aveva un’altra con un video su internet”

La verità a fa volte fa davvero male. Lo sa benissimo Giulia Lisioli, la ex fidanzata di Blanco. La 19enne, intervistata dal settimanale Di Più, ha detto tutta la verità sui motivi della rottura tra lei e il cantante di “Brividi”. Una storia che è naufragata improvvisamente dopo diversi anni d’amore a causa di una terza persona: Martina Valdes, la nuova fidanzata del cantante.

“Ho scoperto che Riccardo aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima”. Con queste parole Giulia ha parlato della rottura con il cantante da diversi mesi legato alla nuova fiamma Martina Valdes, ballerina di Desenzano del Garda apparsa peraltro in un video diventato virale sui social. Una terribile scoperta per Giulia che, una volta scoperto il tradimento del fidanzato, ha cominciato a soffrire di attacchi di panico. Una situazione che è degenerata costringendola a ricorrere all’utilizzo di ansiolitici per diverse settimane.

Blanco e la ex fidanzata Giulia: un amore nato sui banchi di scuola

La storia d’amore tra Giulia Lisioli e Blanco era nata in modo del tutto naturale tra i banchi di scuola. I due si sono conosciuti che erano entrambi ragazzini e la ragazza c’è sempre stata per lui, supportandolo e sopportandolo nella sua carriera artistica. Anche durante il Festival di Sanremo 2022, il cantante ha ringraziato pubblicamente la sua fidanzata dedicandola una esibizione, ma dopo la vittoria con il brano “Brividi” in coppia con Mahmood qualcosa è cambiato.

Sulla scia del successo, infatti, Blanco si è allontanato avvicinandosi ad un’altra donna. Il tradimento è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso per Giulia che, dopo due mesi la scoperta, è riuscita ad avere un confronto con l’ex. ”

Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, aveva tanto stress addosso. Ma io non ho sbagliato niente, l’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizia a Sanremo. Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così.

Sono le parole di Giulia che oggi ha un solo desiderio: “vorrei vivere in pace e riuscire a dimenticare tutto. Soprattutto Riccardo“.