Grande notizia per i fan di Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sarà presto protagonista in un progetto molto importante con Witty. L’influencer romana ha dato l’annuncio attraverso le sue Instagram stories. Di seguito maggiori dettagli riguardanti il nuovo progetto.

Giulia De Lellis protagonista di una fiction web con Witty

Giulia De Lellis ha dato uno straordinario annuncio questa mattina attraverso le sue Instagram stories. L’influencer romana, sempre bellissima e raggiante, ha dichiarato: “Finalmente posso dirvi con estrema felicità che da questa mattina inizieremo a registrare una fiction web insieme al team di Witty” La De Lellis poi ha aggiunto: “Sono un po’ in ansia perchè non ho mai recitato, ma non mi tiro indietro proprio ora. Ci riuscirò“. Giulia De Lellis poi ha ripreso anche Nicola Conversa, uno dei componenti di Nirkiop. Nicola sarà uno dei registi della fiction web in onda su Witty Tv.

Giulia De Lellis, ci saranno altri progetti per lei?

La fiction web potrebbe non essere l’unico progetto in vista per Giulia De Lellis. L’influencer romana figura spesso nello studio di Uomini e Donne ed è diventata testimonial di un noto brand che collabora con il programma di Maria De Filippi. I social restano il suo terreno di caccia, ma la De Lellis è pronta per fare il tanto atteso salto di qualità anche in televisione. Il sogno resta quello di condurre un programma di successo e la De Filippi è ancora alla ricerca di una conduttrice per Temptation Island Vip.

Siamo quasi sicuri che tra i nomi sondati da Queen Mary ci sia anche quello di Giulia De Lellis. Un battesimo di fuoco per l’influencer romana. Ad oggi, però, la favorita resta Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti potrebbe raccogliere la pesante eredità di Simona Ventura, passata a Rai Due.