Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno più insieme. L’ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta hanno provato a ricucire un rapporto, ma le cose non sono andate nel migliore dei modi. Oggi, infatti, i due sono ancora una volta lontani l’uno dall’altro anche se il deejay non ha nascosto il suo interesse verso la influencer pronto a tutto pur di riconquistarla.

Giulia De Lellis e Andrea Damante: nessun ritorno di fiamma

In realtà a non voler riprovarci questa volta sembrerebbe proprio Giulia De Lellis che sui social ha più volte lasciato intendere di non essere pronta a tornare con Andrea Damante. Anzi la bella Giulia vuole dedicarsi principalmente alla famiglia. La influencer, infatti, al momento si trova proprio con la famiglia in Sardegna dove sta trascorrendo delle bellissime giornate di sole e relax. Peccato che questa pace sia stata interrotta dalle notizie che provengono dall’isola dove la pandemia da Coronavirus sembra aver preso piede al punto da spingerla a rientrare prima del previsto a casa.

Giulia De Lellis di Uomini e Donne: “non è un periodo wow”

In tantissimi, infatti, sono i turisti provenienti dall’isola che, una volta arrivati a casa e sottoposti al tampone sono risultati positivi. Proprio per questo motivo Giulia De Lellis ha pubblicato una serie di Instagram Stories dove ha deciso di annunciare la sua decisione di lasciare la Sardegna e anticipare così il suo ritorno a Roma proprio per paura del virus.

Tra una frase e l’altra impossibile poi non parlare dell’ex fidanzato Andrea Damante anche se come sempre ha preferito non entrare nei dettagli visto che ha detto: “non è un periodo wow, non ve lo nascondo. Quando avete questi periodi ‘no’ state con la vostra famiglia. È la soluzione a tutto“. La fine della storia d’amore con Andrea Damante non è stata facile da superare per la influencer e questo spiegherebbe la sua volontà di non parlarne né sui social né alla stampa.