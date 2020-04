Grazie a Pio e Amedeo, e alla loro intervista in diretta su Instagram, abbiamo avuto una conferma da uno dei diretti interessati. Andrea Damante e Giulia De Lellis sono di nuovo insieme. A confermarlo è stato proprio il bel Dama che ha lanciato una frecciatina a rivale Andrea Iannone. Il motociclista dovrà farsene una ragione ! Ecco cosa è successo sui social di recente.

Andrea Damante su Instagram: Pio e Amedeo strappano la verità con un video

Con l’ironia che li contraddistingue, Pio e Amedeo su Instagram hanno chiesto ad Andrea Damante, a gamba tesa, di rassicurare le loro madri e di far dormire loro sonni tranquilli. Dopo aver visto le foto sul settimanale Chi, però, in realtà, tutti volevano davvero sapere, dai diretti interessati, se Andrea e Giulia De Lellis fossero o meno tornati insieme. Damante, disarmato, non ha potuto mentire e ha confermato così, per la gioia dei fan, il ritorno di fiamma.

Ricapitolando, è ufficiale: Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme e, come le talpe hanno prontamente sottolineato sui social, stanno anche trascorrendo la ‘quarantena’ insieme a casa dei genitori di Giulia.

Come ha dunque risposto Damante a Pio e Amedeo per sottolineare il ritorno di fiamma? Ebbene l’ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente del GF Vip ha detto che i due comici avrebbero potuto dire alle loro mamme di stare tranquille ovvero: “Potete dire loro che io e Giulia ci siamo sempre voluti bene“.

Confermata anche la quarantena vissuta insieme. Damante alla richiesta di far vedere Giulia ha risposto che quest’ultima era uscita a far la spesa con la madre.

Contenti? Insomma Gabriele Parpiglia dovrà stare attento. Pio e Amedeo, suoi grandi amici, stanno rischiando di rubargli il lavoro !!!

Andrea Damante con Pio e Amedeo: la frecciatina a Iannone?

A finire nel calderone è stato anche l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, ovvero Andrea Iannone. Il motociclista ha già i suoi problemi, visto la condanna per doping, ma a quanto pare non può esimersi dal gossip.

Tutti hanno notato, infatti, che due donne molto belle, dopo essere state insieme a lui sono tornate con i loro rispettivi ex. Quali? Ebbene, come forse solo pochi non sanno, dopo una relazione con Andrea Iannone, Belen Rodriguez è tornata con il marito, nonché padre di suo figlio Santiago, Stefano De Martino. Giulia De Lellis, invece, è tornata con Andrea Damante.

Che le persone si fidanzino con Iannone solo per essere sicure di tornare con gli ex? Fare battute su questa cosa è molto semplice e pio e Amedeo ci sono andati a nozze.

All’ironia dei due comici Damante ha risposto altrettanto pungente dicendo: “Per adesso, casualità, è sempre andata così. Per sfatare il mito ci vorrebbe un’ulteriore conferma, ma bisognerebbe vedere se Andrea Iannone è d’accordo“.