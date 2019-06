Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono ufficialmente fidanzati. La coppia ormai non si nasconde ed ha annunciato la storia d’amore sui social network. Per il motociclista ci sono state addirittura le presentazioni in famiglia, tanto che l’ex di Belen ha postato su Instagram una foto insieme alla nipotina di Giulia. I due stanno trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme prima di rilanciarsi a capofitto nel lavoro.

Giulia De Lellis furiosa su Instagram: lo sfogo

La relazione tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è stata ufficializzata sia sui social che sui giornali di gossip. Il settimanale Chi, in edicola domani con un nuovo numero, ha pubblicato su Instagram le foto della coppia insieme in vacanza. La paparazzata non è piaciuta all’influencer romana, che sotto la foto ha pubblicato un duro sfogo:

Vi siete permessi di entrare in casa nostra senza invito nè tanto meno permesso, spaventando le mie bambine. Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa! È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo. Tutto questo per qualcosa che poi ho reso serenamente pubblico. Tutto questo per dirvi che non ci sto e ci vedremo presto nelle sedi opportune

Giulia De Lellis e Andrea Iannone: dobbiamo credere nella loro storia d’amore?

Dopo la fine della storia d’amore con Andrea Damante, Giulia De Lellis ha cercato di voltare pagina con Irama. La loro storia d’amore, però, è durata veramente poco, giusto il tempo di metabolizzare il Festival di Sanremo. Une vetrina per l’influencer romana e una piccola spinta anche per il cantautore vincitore di Amici.

Adesso Giulia De Lellis ha deciso di provarci con Andrea Iannone: dobbiamo credere alla loro storia d’amore? Noi innanzitutto crediamo nella loro buonafede, ma il profumo del gossip e del business è una tentazione troppo forte, sia per loro che per noi. Abbiamo bisogno ancora di un altro po’ di tempo per credere nella loro love story.