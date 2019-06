Una lunga estate all’insegna del calcio sulle reti Rai. In particolare un Giugno Azzurro, visto che sono previste ben 40 partite di calcio programmate in 30 giorni. In realtà si tratta di un numero che potrebbe subire delle modifiche: scopriamo il perchè.

Nazionale Under 20 in tv: tutti gli appuntamenti

La Nazionale Under 20 allenata da Paolo Nicolato si prepara a giocare i quarti di finale del Mondiale di categoria contro il Mali. Chissà che la Nazionale Under 20 non possa battere la Nazionale Under 20 Mali, che si è contraddistinta battendo ai rigori l’Argentina.

Si comincia da venerdì 7 giugno con la prima sfida Italia – Mali, il quarto di finale del Mondiale Under 20 in corso a Polonia. La partita andrà in onda alle ore 18.30 in diretta su Raisport+HD con la telecronaca affidata a Giacomo Capuano e Alberto Bollini.

Sempre venerdì 7 giugno, alle ore 21.00, inizierà anche il Mondiale Femminile di Francia con protagonista anche la squadra femminile italiana allenata da Milena Bertolini. La prima partita vedrà in campo Francia contro Corea in diretta su Raisport+HD. Le partite delle azzurre, invece, cominceranno da domenica 9 giugno alle ore 13.00 con il match Italia – Australia in onda su Rai2 con la telecronaca di Tiziana Alla e Patrizia Panico.

Tra questi due appuntamenti, spazio sabato 8 giugno 2019 alla trasferta della Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini in Grecia per gli ultimi appuntamenti per le qualificazioni al Campionato Europeo. Il prossimo appuntamento degli Azzurri è martedì 11 giugno per il match Italia-Bosnia Erzegovina presso lo Juventus Stadium di Torino

Nazionale Under 21 Italia: dove seguirla

Da domenica 16 giugno, invece, al via l’Europeo Under 21 che vedrà scendere in campo anche la Nazionale Under 21 Italia allenata da Gigi di Biagio. Gli azzurrini sono pronti a tutto pur di vincere il titolo europeo e possono contare su un vantaggio non indifferente: quello di giocare in casa! Domenica 16 giugno, infatti, alle ore 21.00 ci sarà il primo match tra Italia e Spagna.

La Rai ha i diritti in esclusiva dell’intera manifestazione e per la fase finale del Campionato Europeo Under 21 ha organizzato un palinsesto ad hoc. Tutte le partite degli azzurrini saranno trasmesse in diretta su Rai1, mentre tutte le altre partite tra Rai2 e Raisport+HD.

Le telecronache delle partite saranno a cura di Luca De Capitani, Stefano Bizzotto , Gianni Bezzi, Giacomo Capuano, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Pierluigi Zamponi. Non mancheranno poi i commenti di Antonio Di Gennaro ed Alberto Bollini, mentre le interviste e gli interventi da bordocampo sono affidati a Andrea Riscassi. I post partita, invece, saranno affidati a Monica Matano e a Simona Rolandi in diretta dallo studio centrale di Raisport a Saxa Rubra.