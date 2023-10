È stato presentato il percorso della 107esima edizione del Giro d’Italia 2024. La corsa rosa partirà da Venaria Reale per arrivare alla Capitale e avrà 21 tappe. Scopriamo insieme in quali città si sfideranno i corridori.

Giro d’Italia 2024 in programma dal 4 al 26 maggio

Quando manca ancora qualche mese al via, durante il Festival dello Sport 2023 a Trento, è stato illustrato il programma del prossimo Giro d’Italia. La corsa rosa si terrà dal 4 al 26 maggio 2024 e attraverserà diverse città del nostro Paese per un totale di 3.321,2 km. La prima tappa sarà la Venaria Reale-Torino di 136 km che toccherà anche Superga, da un versante meno battuto, nel giorno del 75° anniversario della tragedia che coinvolse il Grande Torino. In totale saranno 5 le tappe di montagna, due le crono, sei le frazioni per i velocisti e otto le ‘mosse’. L’arrivo, come lo scorso anno, sarà a Roma.

Il giro si sposterà poi a Novara, Genova, Viareggio, Spoleto e Riccione. La prima prova a cronometro si svolgerà alla settima tappa, la Foligno-Perugia di 37,2 chilometri. Il 12 Maggio è previsto l’arrivo a Napoli e per il terzo anno consecutivo la corsa rosa fa tappa nel capoluogo partenopeo. Il 14 maggio invece ci sarà la Pompei – Cusano Mutri (Bocca della Selva) che sarà la tappa più al Sud della corsa.

La terza settimana del Giro d’Italia sarà dedicata alle salite con l’Alpago-Bassano del Grappa. La corsa si concluderà il 26 Maggio a Roma con il circuito Roma-Roma di 126 km.

I dettagli delle 21 tappe

Questo il percorso del Giro d’Italia 2024: