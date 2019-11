Giorgio Manetti di Uomini e Donne torna a parlare dalle pagine del settimanale “Uomini e Donne Magazine” rivelando la sua nuova vita da fidanzato. Non solo, il gabbiano del famosissimo dating show di Canale 5 parla anche della ex compagna Gemma Galgani, del rapporto che lo lega ad Anna, ma anche dell’amore per la nuova fidanzata Caterina.

Giorgio Manetti: “vorrei dire a Gemma solo una cosa”

Giorgio Manetti è sicuramente uno dei cavalieri più amati e famosi di Uomini e Donne. Nonostante da qualche anno abbia deciso di abbandonare il famoso dating show di Canale 5 è inutile negare che il gabbiano ha lasciato il segno. Non solo nel cuore di Gemma Galgani, sua partner all’interno del programma, ma anche nel cuore di milioni di italiane. Oggi l’ex cavaliere di Uomini e Donne è un uomo felice e fidanzato, ma dalle pagine del settimanale Uomini e Donne Magazine è tornato a parlare della relazione con la Galgani:

Non rinnego nulla del mio percorso e della mia storia con Gemma: sono state me stesso, sono stato Giorgio e ho portato avanti la mia filosofia di vita. Sono sempre stato vero.

Non solo, Manetti ha anche voluto inviare un messaggio alla ex compagna Gemma:

Vorrei dire a Gemma solo una cosa. Stare da soli non è la fine del mondo, e può essere anche la cosa più bella. Gemma, puoi stare bene in coppia solo se stai bene da sola…oppure Gemma, non ce la farai mai.

Giorgio Manetti e al fidanzata Caterina: “conviviamo in una casa sulle colline di Firenze”

Nella vita di Giorgio Manetti poi è arrivata Caterina, la donna che ha ritrovato e con cui ha ricominciato la sua storia d’amore. Oggi il gabbiano è sereno e felice e non nasconde che le cose con la compagna vanno a gonfie vele:

Adesso conviviamo in una casa sulle colline di Firenze, con un magnifico cane, un Flat Retriever che si chiama Bruno. Siamo una bella coppia. Stiamo molto bene in collina, non vivrei mai in centro città.

Parlando della fidanzata, Manetti ha rivelato:

Caterina è una gran lavoratrice, si dedica alla sua attività fino alle otto di sera.

Amore a parte, il gabbiano che precisa “lo sarò per sempre fino alla morte” ha in ballo una serie di nuovi progetti tra cui la pubblicazione di una canzone:

ho inciso una canzone, un progetto di beneficenza che coinvolge vari artisti. Io ho appunto cantato una strofa.

Infine l’ex cavaliere di Uomini e Donne ha voluto precisare anche il rapporto che lo lega ad Anna, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, di cui tanto si è vociferato durante il suo percorso all’interno del programma:

Io e Anna siamo sempre stati amici, anche se nessuno ci hai mai creduto. La gente è strana. Tra noi non c’è mai stato niente.

Parole che potrebbero rendere felice Gemma, che è sempre stata gelosa del rapporto tra il gabbiano e l’altra dama, ma oramai è troppo tardi visto che entrambi hanno trovato l’amore altrove.