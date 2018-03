Giorgia Palmas e Filippo Magnini stanno insieme?

Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono fidanzati? Scoppia una vera e propria bomba nel mondo del gossip lanciata dal settimanale Chi di Alfonso Signorini

Con l’arrivo della primavera si sa sbocciano nuovi ed inaspettati amori. Il caso del giorno riguarda Giorgia Palmas e Filippo Magnini. A lanciare lo scoop di un possibile amore tra la ex velina di Striscia La Notizia e l’ex campione di nuoto è il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini: è amore?

Un nuovo amore è pronto a conquistare le prime pagine di tutti i settimanali e magazine di gossip. Si tratta di quello scoppiato tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini. Il settimanale Chi, in edicola da mercoledì 14 marzo, lancia la bomba con tanto di foto che ritraggono i due piccioncini in atteggiamenti confidenziali all’uscita di un ristorante milanese.

La ex velina e l’ex campione di nuoto si stanno frequentando da poco tempo e già in due occasioni sono stati fotografati felici insieme. La prima volta è successo in un ristorante di Milano e successivamente in Svizzera dove sono stati pizzicati durante una cena romantica.

Le ex storie di Giorgia Palmas e Filippo Magnini

Per entrambi, se confermata la relazione, si tratterebbe di un nuovo inizio dopo la fine delle precedenti storie d’amore. La Palmas, infatti, è stata fidanzata per diverso tempo con Vittorio Brumotti, inviato di “Striscia La Notizia” e ha una figlia. Si tratta della piccola Sofia nata dalla lunga relazione avuta con il calciatore Davide Bombardini.

Anche per Filippo Magnini si tratterebbe di un nuovo inizio dopo la fine della tormentata storia d’amore con Federica Pellegrini. Un rapporto importante quello nato tra i due campioni di nuoto terminato per scelta di Federica.

A Libero, infatti, Filippo tempo fa aveva raccontato: “credo che per il 90% delle persone che stanno insieme da tanti anni, che arrivano alla mia età, sia normale sposarsi, desiderare dei figli. Ma, insomma, la cosa più normale era che desiderassi una famiglia“. Chissà che con la Palmas non possa realizzare il suo sogno di costruire una bella famiglia!

