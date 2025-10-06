È ufficiale: Giorgia torna con un nuovo, attesissimo progetto discografico. Ad annunciarlo è stata proprio l’artista romana sui social con tanto di titolo, copertina e data di uscita.

Giorgia, G è il nuovo album dopo “La cura per me” e Golpe”

Giorgia annuncia il nuovo album di inediti “G”, in uscita il prossimo 7 novembre 2025. A distanza di tre anni da Blu, “G” segna un nuovo capitolo artistico per una delle voci più amate della musica italiana. Il nuovo progetto discografico è già in pre-order in Cd, ma anche in vinile. Per l’occasione disponibili una serie di edizioni limitate per i fan e non: un vinile limitato autografato trasparente e una versione LP verde acqua e CD. Sui social la cantante e conduttrice, attualmente impegnata con la nuova edizione di “X Factor”, ha svelato anche la cover del nuovo album. Una copertina che ci mostra una Giorgia inedita ed iconica: visto che la cantante è avvolta da un’armatura di piume, con il volto in ombra e i capelli sospesi in movimento. Uno scatto chiamato a rappresentare il nuovo progetto discografico che si preannuncia forte e libero.

“G”, il nuovo album di Giorgia è stato anticipato dal grandissimo successo de “La cura per me“, brano sesto classificato al Festival di Sanremo 2025. Non solo, all’interno del disco c’è anche il nuovo singolo “Golpe“, scritto insieme a Edoardo D’Erme (Calcutta), Davide Petrella, Dario Faini (Dardust) e Gaetano Scognamiglio, e prodotto da Dardust. Anche questa canzone ha registrato un debutto importante: è stato il più alto ingresso femminile in classifica del 2025 e il primo caso dell’anno di un’artista donna al numero uno nel giorno di uscita.

se non lo avete capito G fuori il 7 novembre pic.twitter.com/fGjZkcQ5Tu — simo 🌻 (@_maidiremai_) October 6, 2025

Giorgia, da novembre 2025 il nuovo album e nuovo tour nei palazzetti

Non solo l’uscita del nuovo album “G”, il mese di novembre 2025 segna anche il ritorno di Giorgia dal vivo con una serie di concerti. Dopo il grande successo del tour celebrativo nei teatri per i 30 anni di Come Saprei, brano vincitore del Festival di Sanremo 1995, Giorgia è pronta a tornare con un nuovo tour, ma questa volta nei palazzetti italiani. Si parte il 25 novembre 2025 dal Palazzo del Turismo di Jesolo con il gran finale previsto per il 20 dicembre 2025 al Palaflorio di Bari.

Ecco a seguire tutte le date del Tour Palasport Live 2025 di Giorgia: