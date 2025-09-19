Dopo il grandissimo successo de “La cura per me” e il singolo estivo “L’unica”, Giorgia torna con nuova musica. Quando esce Golpe? Da venerdì 19 settembre 2025 in tutte le radio e piattaforme streaming arriva “Golpe“, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti.
Giorgia fa “Golpe” nel nuovo singolo: il significato
Golpe, il nuovo singolo di Giorgia è un vero e proprio colpo al cuore. La ballad pop, intensa e moderna impreziosita dalla voce della cantante romana è tra le migliori novità musicali del momento. Scritta a più mani da Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, e dalle stessa Giorgia, il singolo è prodotto da Dardust e attenzione non siamo di fronte a “La cura per me 2”. Il singolo di Sanremo 2025, scritto da Blanco, resta un capolavoro da 130 milioni di stream globali, un successo straordinario che ha permesso a Giorgia di conquistare il disco di platino e rimanere stabile per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche radio e streaming.
Ripetersi non è facile, ma questa volta Giorgia con Golpe punta a qualcosa di musicalmente differente. La canzone racconta di una storia d’amore tormentata da cui la protagonista non riesce a staccarsi; un crescendo di musica e parole che nel ritornello raggiungono l’apice. “Corriamo tutti i pericoli / A darci un bacio nel mezzo di un golpe” e “Sai, mentirsi è una pistola / Tra i palazzi della scuola” – canta Giorgia che si fa portavoce di un vero e proprio colpo di stato perchè quando si ama davvero si è pronti a tutto. Sul finale però c’è la consapevolezza sulla fine di un amore: “se in qualche modo sono scelte tue / Non me ne frega niente”. Che dire: un ritorno forte ed emotivo per Giorgia che prosegue nella direzione giusta.
Giorgia, Golpe: il testo e il video del nuovo singolo
In qualche modo sono scelte tue
Anche se quasi sempre le abbiamo prese in due
Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola
Mi hai detto: “Non fa niente, non dire una parola”
E non è facile guardare sotto se è troppo alto
E non è facile guardare il buio se il buio è tanto
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai
Quando piove?
Come fai? Come fai
Quando piove?
Guardo le cose come fossi te
Ma quando il sole torna, poi ritorno in me
Stanotte il cuore mi è finito in gola e quando va così
Non passa neanche un’ora (Non passa neanche un’ora)
E non è facile guardare sotto se è troppo alto
E non è facile guardare il buio se il buio è tanto
Ah
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai
Quando piove?
Come fai? Come fai
Quando piove?
E io no, non lo so mai
Quando piangi, come fai?
Sai, mentirsi è una pistola
Tra i palazzi della scuola
E non dirmi che non piangi mai
Con quegli occhi che mi fai
Sai, mentirsi è una pistola
Il cuore mi è finito in gola
Perché non vieni a prendermi?
Nessuno sa quant’è bella stanotte
Corriamo tutti i pericoli
A darci un bacio nel mezzo di un golpe
E non mi guardi più così
Nascosto dietro gli occhiali da sole
Come fai? Come fai
Quando piove?
Come fai? Come fai
Quando piove?
Se in qualche modo sono scelte tue
Non me ne frega niente
Giorgia dopo Golge, nuovo album e tour nei palazzetti: le date
Il 2025 è stato un anno magico per Giorgia che, sulla scia del successo de “La cura per me” e della conduzione di “X Factor”, è tornata ai vertici delle classifiche. Con l’uscita di Golpe prosegue il suo cammino verso una nuova attesissima era discografica. Intanto prosegue anche il COME SAPREI LIVE 2025, il tour con cui l’artista romana sta festeggiando i 30 anni di carriera con una serie di concerti da tutto esaurito. Dal 25 novembre al via il tour nei Palasport che durerà fino a marzo 2026.
Ecco le date dei concerti di Giorgia:
- 25 NOVEMBRE 2025 | JESOLO (VE) – Palazzo Del Turismo DATA ZERO SOLD OUT
- 06 DICEMBRE 2025 | BOLOGNA – Unipol Arena SOLD OUT
- 08 DICEMBRE 2025 | FIRENZE – Nelson Mandela Forum SOLD OUT
- 10 DICEMBRE 2025 | TORINO – Inalpi Arena
- 12 DICEMBRE 2025 | PESARO – Vitrifrigo Arena SOLD OUT
- 13 DICEMBRE 2025 | MILANO – Unipol Forum SOLD OUT
- 16 DICEMBRE 2025 | PADOVA – Kioene Arena SOLD OUT
- 19 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport SOLD OUT
- 20 DICEMBRE 2025 |BARI – Palaflorio SOLD OUT
- 22 DICEMBRE 2025 | ROMA – Palazzo Dello Sport
- 18 MARZO 2026 | BARI – Palaflorio
- 21 MARZO 2026 | BOLOGNA – Unipol Arena
- 23 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
- 24 MARZO 2026 | MILANO – Unipol Forum
- 28 MARZO 2026 | FIRENZE – Mandela Forum
- 30 MARZO 2026 | PADOVA – Kioene Arena