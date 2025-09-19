Dopo il grandissimo successo de “La cura per me” e il singolo estivo “L’unica”, Giorgia torna con nuova musica. Quando esce Golpe? Da venerdì 19 settembre 2025 in tutte le radio e piattaforme streaming arriva “Golpe“, il nuovo singolo che anticipa il prossimo album di inediti.

Giorgia fa “Golpe” nel nuovo singolo: il significato

Golpe, il nuovo singolo di Giorgia è un vero e proprio colpo al cuore. La ballad pop, intensa e moderna impreziosita dalla voce della cantante romana è tra le migliori novità musicali del momento. Scritta a più mani da Edoardo D’Erme, Davide Petrella, Dario Faini e Gaetano Scognamiglio, e dalle stessa Giorgia, il singolo è prodotto da Dardust e attenzione non siamo di fronte a “La cura per me 2”. Il singolo di Sanremo 2025, scritto da Blanco, resta un capolavoro da 130 milioni di stream globali, un successo straordinario che ha permesso a Giorgia di conquistare il disco di platino e rimanere stabile per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche radio e streaming.

Ripetersi non è facile, ma questa volta Giorgia con Golpe punta a qualcosa di musicalmente differente. La canzone racconta di una storia d’amore tormentata da cui la protagonista non riesce a staccarsi; un crescendo di musica e parole che nel ritornello raggiungono l’apice. “Corriamo tutti i pericoli / A darci un bacio nel mezzo di un golpe” e “Sai, mentirsi è una pistola / Tra i palazzi della scuola” – canta Giorgia che si fa portavoce di un vero e proprio colpo di stato perchè quando si ama davvero si è pronti a tutto. Sul finale però c’è la consapevolezza sulla fine di un amore: “se in qualche modo sono scelte tue / Non me ne frega niente”. Che dire: un ritorno forte ed emotivo per Giorgia che prosegue nella direzione giusta.

Giorgia, Golpe: il testo e il video del nuovo singolo

In qualche modo sono scelte tue

Anche se quasi sempre le abbiamo prese in due

Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola

Mi hai detto: “Non fa niente, non dire una parola”

E non è facile guardare sotto se è troppo alto

E non è facile guardare il buio se il buio è tanto

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai

Quando piove?

Come fai? Come fai

Quando piove?

Guardo le cose come fossi te

Ma quando il sole torna, poi ritorno in me

Stanotte il cuore mi è finito in gola e quando va così

Non passa neanche un’ora (Non passa neanche un’ora)

E non è facile guardare sotto se è troppo alto

E non è facile guardare il buio se il buio è tanto

Ah

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai

Quando piove?

Come fai? Come fai

Quando piove?

E io no, non lo so mai

Quando piangi, come fai?

Sai, mentirsi è una pistola

Tra i palazzi della scuola

E non dirmi che non piangi mai

Con quegli occhi che mi fai

Sai, mentirsi è una pistola

Il cuore mi è finito in gola

Perché non vieni a prendermi?

Nessuno sa quant’è bella stanotte

Corriamo tutti i pericoli

A darci un bacio nel mezzo di un golpe

E non mi guardi più così

Nascosto dietro gli occhiali da sole

Come fai? Come fai

Quando piove?

Come fai? Come fai

Quando piove?

Se in qualche modo sono scelte tue

Non me ne frega niente

Giorgia dopo Golge, nuovo album e tour nei palazzetti: le date

Il 2025 è stato un anno magico per Giorgia che, sulla scia del successo de “La cura per me” e della conduzione di “X Factor”, è tornata ai vertici delle classifiche. Con l’uscita di Golpe prosegue il suo cammino verso una nuova attesissima era discografica. Intanto prosegue anche il COME SAPREI LIVE 2025, il tour con cui l’artista romana sta festeggiando i 30 anni di carriera con una serie di concerti da tutto esaurito. Dal 25 novembre al via il tour nei Palasport che durerà fino a marzo 2026.

Ecco le date dei concerti di Giorgia: