Abbiamo intervistato Giorgia Fasce a Venezia 81, ovvero durante la Mostra del Cinema di Venezia 2024 per capire cosa ha provato a lavorare con Marco Bellocchio e cosa le è piaciuto di più del personaggio che ha interpretato in Se posso permettermi – Capitolo II, ovvero il cortometraggio realizzato nell’ambito del corso di alta formazione cinematografica “Bottega XNL – Fare Cinema” che non è altri che il seguito dell’omonimo realizzato nel 2019 a Bobbio. L’attrice ci ha spiegato di aver realizzato il sogno di molte giovani attrici nel lavorare proprio con Bellocchio e di aver amato il fatto di aver avuto l’opportunità di crescere insieme al suo personaggio. Ecco le sue parole.

Intervista esclusiva a Giorgia Fasce

Se posso permettermi -Capitolo II, come è stato lavorare con il maestro Bellocchio?

Per me è stato un grandissimo sogno, quello che sarebbe il sogno di tutte le giovani attrici.

La protagonista, che interpreti, si trova comunque ad essere incinta e poi viene in ballo questo matrimonio riparatore. Tutto ciò ti ha suggerito qualche riflessione in merito ai cambiamenti e a come è evoluta la società di oggi?

Io ho riflettuto molto sul fatto che lei, nonostante sia cresciuta in un ambiente pieno di regole, essendo la figlia del comandante dei carabinieri, sia una persona molto libera di scegliere se tenere il figlio. Tutto questo nonostante il fatto di abitare in un piccolo paesino dove i giudizi sono sempre molto più sentiti rispetto che nelle grandi città. Penso che il mio personaggio sia coraggioso sotto questo punto di vista.

Cosa ti ha colpito di più di questo personaggio che hai interpretato?

Io ho conosciuto il mio personaggio qualche anno fa ed ero più piccola, perché avevo 21 anni. E’ stato interessante per me crescere insieme al mio personaggio. Ritornare a Bobbio, sullo stesso set, ritornare in quella dimensione, cresciuta, ha dato qualcosa anche al personaggio perché anche il personaggio è cresciuto.

Il video con l’intervista integrale