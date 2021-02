Ginny and Georgia su Netflix: trama e cast della serie tv

Lei è una mamma dallo spirito libero, lei sua figlia adolescente molto più matura della età. Ginny and Georgia sono le protagoniste della serie omonima prodotta da Netflix e incentrata sul complicato rapporto madre/figlia, e già la trama si vedono diverse somiglianze con la serie cult Una mamma per amica. A differenza delle ragazza Gilmore, le protagoniste di Ginny and Georgia non sembrano andare decisamente d’accordo. Creata da Sarah Lampert, la prima stagione della serie tv, composta da dieci episodi, è disponibile sulla piattaforma Netflix il 24 febbraio.

Ginny and Georgia: la trama della serie tv

La trama segue le vicende di Ginny Miller, una quindicenne molto più matura di sua madre Georgia, una donna trentenne ribelle e indipendente. Quando decide di trasferirsi insieme a sua figlia e suo figlio Austin in un paesino del New England, Georgia spera di poter dare loro una vita migliore di quella che ha avuto lei. Ma il passato della donna la troverà anche lì. Mentre Ginny fatica a distaccarsi dal nido familiare e trovare la propria indipendenza, scoprirà anche che sua madre nasconde dei segreti di cui non era a conoscenza. Georgia ha infatti la tendenza a fuggire dai problemi piuttosto che affrontarli. Non ha mai avuto una relazione seria, e l’unico uomo di cui si è davvero innamorata era il padre di Ginny, con cui poi ha mandato tutto all’aria. La più grande sfida per madre e figlia sarà quella di trovare un punto in comune affinché possano insieme ricominciare una nuova vita.

Ginny and Georgia su Netflix: il cast e i personaggi

Nel cast della serie tv, Brianne Howey nei panni di Georgia Miller, 30enne madre single dallo spirito indipendente; Antonia Gentry è Ginny Miller, 15enne matura e responsabile; Diesel La Torraca è Austin Miller, il figlio minore di Georgia e fratello di Ginny; Jennifer Robertson interpreta Ellen; Felix Mallard è Marcus; Sara Waisglass è Maxine; Scott Porter è il sindaco Paul Randolph; Raymond Ablack è Joe; e Mason Temple veste i panni di Hunter Chen.