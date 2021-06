Gigi D’Alessio ha dimenticato Anna Tatangelo? E’ notizia di queste ore che il cantautore napoletano di “Non dirgli mai” avrebbe una nuova fiamma. L’indiscrezione è stata condivisa su TikTok da un fan del cantante in un breve video che mostra D’Alessio mano nella mano con la giovane Denise. E’ amore?

Gigi D’Alessio e Denise: è amore?

E’ tempo di ricominciare anche per Gigi D’Alessio dopo la fine della storia d’amore con Anna Tatangelo. Il cantautore napoletano è stato paparazzato a Roma in compagnia di una nuova fiamma. I due passeggiavano mano nella mano come mostra un breve filmato pubblicato da un fan del cantante su Tik Tok.

Da diverso tempo, infatti, si rincorrono le voci di un possibile frequentazione tra D’Alessio e Denise Esposito, 28enne napoletana. Finora non c’era mai stata alcuna foto o smentita da parte dell’artista, ma in queste ore il video sembra confermare che tra i due ci sia davvero del tenero nonostante la differenza di età: ben 26 anni!

Il breve video pubblicato da Dario Stasino, fan di Gigi D’Alessio, su Tik Tok mostra l’artista partenopeo con un completo total black passeggiare con una ragazza con un vestito bianco. Questa “misteriosa” ragazza sembrerebbe essere proprio Denise con cui D’Alessio farebbe coppia fissa da diversi mesi. Non solo, stando ad alcune indiscrezioni i due starebbero facendo le cose sul serio, visto che la bella Denise l’avrebbe già raggiunto nella villa che il cantante ha fuori Roma dove ha vissuto con la ex Anna Tatangelo.

Anna Tatangelo su Gigi D’Alessio: “Non mi manca nulla della nostra vita insieme”

La notizia – conferma di un nuovo amore nella vita di Gigi D’Alessio arriva a pochissimi giorni dalle dichiarazioni di Anna Tatangelo sull’ex compagno. La cantante, infatti, ospite di Belve di Francesca Fagnani ha dichiarato: ”

Ci abbiamo provato, ma non ci siamo riusciti. Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava, leggere la sofferenza nei suoi occhi è stato un grande dolore per me. Non mi manca nulla della nostra vita insieme, sto bene così.