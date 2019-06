Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada insieme in uno in uno show d’autunno su Rai1? Queste le ultime news per quel che riguarda le prime serate dell’ammiraglia Rai.

Anticipazioni TV: Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrata in doppia conduzione in uno show al venerdì sera?

Iniziano le prime ipotesi sulla prossima stagione televisiva e su quelli che saranno i conduttori o le conduttrici delle prossime serate autunnali. L’intrattenimento, ultimamente stenta un po’ a decollare in Rai. Mentre le fiction non hanno bisogno di essere spinte giacchè registrano ascolti eccezionali, gli show, a parte qualcuno, sono in affanno.

Ma ecco una bella novità che se si concretizzasse sarebbe veramente molto carina: uno show musicale a doppia conduzione con la bravissima e bellissima Vanessa Incontrada e l’inossidabile Gigi D’Alessio.

Quest’ultimo reduce della vittoria a The Voice of Italy che ha visto incoronare Carmen Pirri del team Gigi, appunto. La ragazzina, non ancora maggiorenne, ha sbaragliato tutti gli altri concorrenti portando a casa la vittoria.

A The Voice abbiamo visto un Gigi completamente diverso da come siamo abituati a vederlo di solito. E’ stato estremamente simpatico, preparato, pungente al punto giusto e ha deliziato il pubblico con molte performance sopratutto in team con gli altri coach del talent.

In modo particolare, ci hanno fatto sorridere i duetti con Guè Pequeno e con Morgan. Con quest’ultimo sono volati anche stracci ma le incomprensioni si sono risolte immediatamente. Quando due grandi artisti sono uniti dal talento e l’amore per la musica, si trova immediatamente un’intesa vincente.

Uno show musicale in autunno con due volti amati dal pubblico

Sarebbe quindi questa la novità che si profilerebbe per la prossima stagione televisiva su Rai 1 che vedrebbe al comando di uno show musicale Vanessa Incontrada che abbiamo amato e apprezzato nei suoi molti ruoli nelle fiction Rai e un pilastro della nostra musica, Gigi D’Alessio.

Del resto la Incontrada è un’artista completa: è infatti impegnata in questo momento alla conduzione dei Music Awards sempre sulla Rai, con Carlo Conti.

Su cosa verterà il nuovo show? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli di cui vi informeremo immediatamente. Ma una certezza c’è: la qualità e il talento di entrambi messi al servizio della tv pubblica darà sicuramente un ottimo risultato.