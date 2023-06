Appuntamento da non perdere questa sera su Rai1 con “Gigi – Uno come te – Ancora insieme”. Il cantante in questi giorni è a Napoli (Piazza del Plebiscito) per cinque date del suo concerto. Sono tantissimi gli artisti che hanno duettato con Gigi D’Alessio nel corso delle serate in cui non è mancato un omaggio al Napoli Calcio. La Rai ha deciso di registrare gli spezzoni e gli ospiti più importanti di venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 maggio e mandarli in onda in prima serata questa sera, giovedì 1 giugno 2023. Vediamo insieme chi sono stati gli ospiti e la scaletta delle esibizioni di ‘Gigi – Uno come te – Ancora insieme’.

“Gigi – Uno come te – Ancora insieme”: scaletta e ospiti dello show di stasera su Rai 1

Dopo il successo dello scorso anno, Gigi D’Alessio ritorna con un concerto da Piazza del Plebiscito trasmesso dalla Rai. Andranno in onda su Rai 1 a partire dalle 21.35 le esibizioni più importanti delle tre serate. L’ordine di uscita degli ospiti è stato quindi deciso in fase di post produzione e potrebbe cambiare rispetto a quello originale. La serata del 26 maggio è stata infatti aperta da Biagio Antonacci e ha visto la partecipazione di Aurelio De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli presentati da Alessandro Siani: Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Simeone. Sul palco si alterneranno insieme a Gigi D’Alessio anche Elodie (‘Una magica storia d’amore’), Max Pezzali, Pio e Amedeo, Tananai (che canterà ‘Tango’ in Napoletano), Lazza, Geolier, Serena Rossi, Nino D’angelo (con cui canterà ‘Napoli’, inno della squadra azzurra), Enzo Gragnaniello, Clementino, Alex Britti e Ciccio Merolla con la sua ‘Malatìa’. Ci sarà anche un duetto tra padre e figlio, con la presenza di Lda.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto prevede 32 canzoni con tanti duetti per ripercorrere i grandi successi di D’Alessio e non solo. Tra i brani spiccano “Quanti amori”, “Una magica storia d’amore”, “Mon amour”, “Como suena el corazon”, “Non dirgli mai”, fino a “Buongiorno”.