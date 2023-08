Gigi D’Alessio, dopo il successo dei cinque show di “Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme” in Piazza del Plebiscito a Napoli, sta facendo registrare numeri da record anche per la tournée estiva ‘Dove c’è Il Sole Tour‘. Il cantante, da luglio a settembre, si esibirà in alcune località d’Italia. Scopriamo insieme dove, quando e come acquistare i biglietti.

Gigi D’Alessio, “Dove c’è Il Sole Tour”: date, orari, info biglietti e scaletta concerto

Gigi D’Alessio sta portando la sua musica in giro per il nostro Paese. Dopo le tappe di luglio (il 1 a Piacenza, l’8 a Roma, il 15 a Molfetta (BA), il 29 a Santa Margherita di Pula (CA), il 1 agosto a Taormina) ‘Dove c’è il sole tour‘ prosegue con ulteriori date. La tournée è prodotta da GGD e Friends & Partners e i biglietti sono acquistabili sul sito di Ticketone.it o nei punti vendita abituali.

Venerdì 4 agosto alle 21, Gigi D’Alessio si esibirà a Baia Domizia nell’Arena dei Pini, un evento che è già sold-out. I prezzi oscillano dai 32 euro della tribuna non numerata ai 69 euro della platea. Sabato 5 agosto il cantante invece raggiungerà il Napoli in ritiro a Castel di Sangro e si esibirà al Centro Polisportivo. Domenica 6 agosto, sarà a Santa Maria di Castellabate a Villa Matarazzo, con inizio sempre alle 21.

La scaletta del concerto

Gigi D’Alessio poterà in scena tutte le sue canzoni più amate. Un repertorio che vanta diversi brani di successo racchiusi in questi lunghi 30 anni di carriera. Si passerà da “Non mollare mai” a “Il cammino dell’età“, “Mon amour“, “Quanti amori“, “Como suena el corazon“, “Non dirgli mai“. Per concludere con alcune canzoni più recenti come “La prima stella” e “Benvenuto amore“, “Noi due“, “L’ammore“, “Come me“, “Mentre a vita se ne va“. Sul palco, sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Le date di Dove c’è il Sole Tour

Queste le date del tour in costante aggiornamento e con inizio alle ore 21.

8 agosto FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

13 agosto PRAIA A MARE (CS) – Summer Music – Stadio comunale Mario Tedesco

17-18-19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

23-24 ISCHIA, LACCO AMENO – Negombo

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

27 agosto CIRO’ MARINA KF) – Arena Saracena

28 agosto ROCCELLA JONICA (RC) · ROCCELLA SUMMER FESTIVAL

1 settembre PALERMO · TEATRO DI VERDURA

3 settembre TAORMINA (ME) · TEATRO ANTICO

8 settembre VICENZA · PIAZZA DEI SIGNORI

15 settembre ROMA · CAVEA – AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONE

21 settembre CASERTA · BELVEDERE DI SAN LEUCIO