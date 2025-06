Presentata la nuova immagine ufficiale per la 55esima edizione del Giffoni Film Festival 2025, in programma nella cittadina campana, da cui prende il nome la kermesse, dal 17 al 26 luglio. L’evento cinematografico si presenta per questa edizione con un tema importante e ambizioso: “Becoming Human”, ovvero “Diventare umani”. Nell’immagine – realizzata del direttore creativo del Festival di Giffoni, Luca Apolito – è visibile un volto che appare spezzato in due, un labirinto che interroga, simboli che parlano della vita, del tempo, della memoria e del sogno.

Giffoni 2025: l’immagine del festival è un invito a “Diventare Umani”

L’immagine del Festival di Giffoni 2025 è molto più di un semplice manifesto. È una sorta di punto visivo, capace di raccontare quanto può essere complesso l’essere umano e quanto possa essere difficile il viaggio per scoprirsi tali. Un’opera, quella creata da Luca Apolito, che vuole essere osservata con attenzione per essere letta e allo stesso tempo vissuta.

Diventare umani, secondo il Festival di Giffoni, non è scontato, ma una più che altro una scelta che va fatta ogni giorno, nella quotidianità, con empatia e consapevolezza, ma anche con l’ascoltare il prossimo e con pazienza. Il festival di Giffoni, da sempre propone: accettare la complessità, l’errore, il dubbio, come elementi fondamentali della crescita personale e collettiva.

L’immagine di Giffoni 2025 creata da Luca Apolito

L’opera si divide in due parti: una prima parte luminosa, che regala un senso di calore, fertilità, con un fiore, un Sole e un germoglio che sboccia dalla spalla; l’altra più oscura, con un labirinto a simboleggiare il viaggio di ricerca interiore, la frammentazione della propria identità, ma anche la possibilità di mutare. Il volto che appare nell’immagine è giovane e antico alo stesso tempo, familiare ma anche simbolico. Tra gli elementi che lo circondano ci sono la clessidra del tempo, il libro della memoria, due uccelli – uno naturale, e l’altro tecnologico – simboli che rappresentano sogni e invenzioni, come in un pensiero tra passato e futuro.

Il tema scelto per il Festival di Giffoni 2025 è un invito rivolto a oltre 5.000 giovani giurati provenienti da ben 30 Paesi: per riflettere su cosa significhi essere umani ai giorni d’oggi, in un mondo dove si è sempre iperconnessi ma allo stesso tempo emotivamente lontani. Un invito inoltre a farci riflettere sul fatto che nessun volto è in grado di esiste da solo, e che diventare umani – come simboleggia l’immagine della kermesse – è un viaggio che si fa insieme, grazie anche all’ausilio del confronto, dei dialoghi e delle relazioni.

Il Festival di Giffoni 55 ancora una volta si conferma non solo come evento cinematografico per ragazzi, ma un vero e proprio tempio di cultura capace avere uno sguardo rivolto al presente e al futuro delle giovani generazioni e non solo.