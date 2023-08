Gianni Morandi, l’eterno ragazzo, ha letteralmente fatto ballare i settemila spettatori che hanno affollato l’Arena dei Pini a Baia Domizia. Il cantante bolognese, durante la sua tappa campana del tour “Go Gianni Go!”, ha intonato i suoi grandi successi, dagli anni sessanta a i giorni nostri.

Gianni Morandi, il tour “Go Gianni Go!”, infiamma l’Arena dei Pini a Baia Domizia

Una scaletta ricca dei suoi più bei successi musicali, quella che Gianni Morandi ha proposto durante la serata del 20 agosto 2023 del tour “Go Gianni Go!” all’Arena dei Pini a Baia Domizia.

Ad accompagnare il Gianni nazionale una band che mischia esperienza e freschezza, tra musicisti di lungo corso e giovani di grande talento. La direzione musicale è affidata al Maestro Luca Colombo, che suona le chitarre con Michele Quaini. Troviamo poi Ricky Quagliato alla batteria, Paola Zadra al basso, Maurizio Campo al pianoforte, Michele Lombardi alle tastiere, Daniele Leucci alle percussioni, Ambrogio Frigerio al trombone, Camilla Rolando alla tromba, Nicholas Lecchi al sax, Silvia Olari, Roberto Tiranti e Alessandra Kidra ai cori.

Dalle canzoni senza tempo come: Occhi di ragazza, Bella signora, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, In ginocchio da te, Scende la pioggia, Si può dare di più e Banane e lampone, a brani moderni come Uno su mille, L’allegria, Evviva, Apri tutte le porte.



Tra i titoli proposti in scaletta non sono mancati: Se perdo anche te, Una vita che ti sogno, Varietà, Che meraviglia sei, Se non avessi più te, Evviva!, Un mondo d’amore, e il sempre richiestissimo brano Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte

La serata è stata arricchita da un medley acustico sulle note di: Canzoni stonate, Chimera, Il giocattolo, La fisarmonica, Non son degno di te, Il mondo cambierà. Poi un medley anni ’60, con brani come: Se puoi uscire una domenica sola con me, Andavo a cento all’ora, Go-Kart Twist, Belinda.



Gianni Morandi: l’intenso omaggio a Lucio Dalla

Non è mancato poi l’omaggio al suo per sempre amico Lucio Dalla attraverso le note di successi come Vita (duetto con Roberto Tiranti), Futura e Caruso. Oltre al duetto con Roberto Tiranti, Morandi ha proposto anche quello sulle note di In amore (duetto con Silvia Olari) e Grazie perchè (duetto con Alessandra Kidra).