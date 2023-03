Giancarlo Magalli, racconta attraverso le pagine del settimanale Chi, in edicola questa settimana, la sua battaglia conto il tumore: «Ora sto meglio, ho curato un linfoma alla milza. Ho scoperto di avere un tumore per caso. Stavo facendo in quel periodo Il Cantante mascherato con Milly Carlucci». Il conduttore tv parla poi del suo rapporto con la tv e con i suoi colleghi.

Giancarlo Magalli: il suo appello a Maria de Filippi e Alfonso Signorini

Giancarlo Magalli, ripresosi del tutto dal brutto periodo legato alla malattia racconta: «Ora voglio tornare in tv, non saprei dove. I palinsesti sono pieni. Non c’è nemmeno un buco per me. Bisognerebbe trovare il programma giusto, hanno piazzato tutti».

Magalli e la Rai

«Mi piacerebbe un talk stile David Letterman Show. Oppure essere chiamato in giuria in qualche programma, tipo Tú sí que vales, a Mediaset, visto che in Rai non mi chiamano. Milly mi ha voluto a Il cantante mascherato e basta. Il ballerino non lo farei mai, in giuria a Ballando con le stelle non mi ha mai chiamato. Quando fa le giurie si dimentica di me» – Tuona il conduttore contro il volto di punta della prima serata di Rai 1.

Giancarlo Magalli e il rapporto con Mediaset

Parlando delle opportunità in casa Mediaset, Magalli dice: «Mi hanno proposto il GFVIP, come concorrente, ho rifiutato anche grosse somme di denaro. Era quasi fatta lo scorso anno come opinionista, visto che non ci sarebbe stata Adriana Volpe: al mio posto hanno preso Orietta Berti. Se Signorini mi chiamasse gli risponderei di sì».

Della rai il conduttore afferma: «Quando si parla della Rai azienda… Cambiano i governi e i direttori. Chiaramente è l’azienda del cuore, ma mancano i punti di riferimento. A Mediaset no, ci sono gli stessi da trent’anni, che spesso mi hanno corteggiato. Quanto parli di Mediaset puoi sviluppare un rapporto negli anni con Pier Silvio Berlusconi. Scheri (Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ndr), Restelli (Giorgio Restelli, direttore risorse artistiche di Mediaset, ndr). C’è sempre stato un rapporto d’affetto con Mediaset, lì ci sono bravissimi conduttori. Non abbiamo mai trovato un accordo. Giorgio Gori mi faceva sempre grosse offerte economiche».