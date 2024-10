Torna, con un’attesissima protagonista, la quarta stagione del GialappaShow: co-conduttrice della prima puntata è Laura Pausini che affiancherà il Mago Forrest. Vediamo insieme le principali novità e quando andrà in tv.

GialappaShow, Laura Pausini è la co-conduttrice della prima puntata

Apertura ‘galattica’ per la nuova stagione del GialappaShow. Il programma andrà in onda lunedì 21 ottobre 2024 in prima serata, alle ore 21.30, su Tv8. Confermato al timone il Mago Forrest che verrà affiancato in ogni puntata da una co-conduttrice, un personaggio noto del mondo dello spettacolo.

Per la prima, grande attesa c’è per Laura Pausini, cantautrice che nella sua carriera ha venduto oltre 70 milioni di dischi nel mondo aggiudicandosi ben 226 dischi di platino. Come recita il promo social del programma comico diffuso su X:

“Una star planetaria, potevamo andare a prenderla solo sulla Luna! Laura Pausini è la prima co-conduttrice della nuova stagione del GialappaShow!” Vi aspettiamo 21 Ottobre alle 21:30!“.

Dopo il successo delle stagioni precedenti, il GialappaShow torna quindi con la sua prorompente comicità e nuovi tormentoni pronti a far appassionare il pubblico da casa. Non mancano i filmati commentati dalla Gialappa’s, che prendono di mira i programmi TV, le competizioni sportive e i nuovi mondi del web, con particolare attenzione ai linguaggio delle nuove generazioni.

Dove vederlo e new entry nel cast

Il GiallappaShow è prodotto da Banijay Italia. Nel cast ci sono Michele Foresta, Giorgio Gherarducci, Marco Santin, Alessandro Betti, Brenda Lodigiani e tante novità. Confermati Jean Claude e Madre (interpretati da Marcello Cesena e Simona Garbarino) grandi protagonisti di ‘Sensualità a Corte’. Tra le new entry della quarta stagione, come si può vedere dai primi spot sui social, arrivano Herbert Ballerina e Giovanni Vernia. Il programma andrà in onda ogni lunedì alle ore 21.30 su Tv8 e in simulcast su Sky. Oltre che in streaming su Now. Nelle prossime puntate altre co-conduttrici affiancheranno il Mago Forrest.