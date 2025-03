Torna una nuova edizione, la quinta, del GialappaShow 2025. Il programma è pronto a far ridere con new entry e personaggi del mondo dello spettacolo che diventano co-conduttori per una sera. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni e quando andrà in onda.

Torna il Gialappashow 2025: quando in tv e anticipazioni

Manca poco ad una nuova attesissima stagione del GialappaShow, il programma di Giorgio Gherarducci e Marco Santin. Il duo storico della Gialappa’s Band dal maggio del 2023 ha riproposto il format di Mai dire… con un nuovo programma che vede la conduzione del Mago Forrest. Anche per quest’edizione ci sarà lui alla guida del GialappaShow la cui prima puntata andrà in onda, in prima serata, dal 31 marzo 2025, alle ore 21.30, su Tv8.

Alla co-conduzione, insieme al Mago Forrest, ci saranno star del mondo dello spettacolo, della musica o dello sport che si alterneranno nel corso delle puntate. Non mancheranno i filmati che verranno commentati dalla Gialappa’s Band che riguardano programmi TV, i tormentoni del web e le partite di calcio di calcio internazionale, già protagonista su TV8 nel Gialappa’s Night, in seconda serata nei mercoledì di Uefa Champions League.

Co-conduttrice della prima puntata del 31 marzo sarà Elodie, pronta a incontrare la versione comica della sua collega Annalisa.

Il #GialappaShow sta per travolgervi in un vortice di risate con una nuova stagione esplosiva🔥 Non prendete impegni: vi aspettiamo da lunedì alle 21:30 in prima visione su @TV8it pic.twitter.com/JHEeQSJKri — Gialappa's Band (@GialappasB) March 25, 2025

New entry della nuova edizione e cast comico

In questa nuova edizione, ci saranno due new entry nella banda del GialappaShow. Si tratta di Giulia Vecchio e Carlo Amleto. Confermato il cast comico, garanzia di risate e buonumore che sarà composto da: Marcello Cesena, Simona Barbarino, Brenda Lodigiani, Valentina Barbieri, Max Giusti, Ubaldo Pantani. E ancora Giovanni Vernia, Alessandro Betti, Stefano Rapone, Edoardo Ferrario, Toni Bonji, Gigi e Ross e Alfredo Colina.

Sarà presente anche tanta musica con I Neri per Caso che accompagneranno le performance degli ospiti di puntata, cantanti e musicisti, che saranno coinvolti in performance inedite.