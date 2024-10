Ghali torna con il nuovo singolo “Niente panico“: una sorta di preghiera in musica nata durante la malattia della mamma. Un ritorno emozionante per il rapper che ha deciso di lanciare questo brano nella Giornata Mondiale della Salute Mentale. Un brano salvifico per il rapper durante i mesi trascorsi accanto alla mamma malata: «mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano. In quei giorni ho avuto tanta paura, ma grazie a Dio l’operazione è andata bene».

“Niente panico” per Ghali: la sua canzone è un invito a non arrendersi mai

Da venerdì 11 ottobre è disponibile in streaming e in radio “Niente panico“, il nuovo singolo di Ghali. Dopo il grandissimo successo di “Paprika” e “Casa Mia“, il rapper italiano torna con un brano intenso destinato a lasciare il segno nella sua vita artistica (e personale), ma anche in quella di milioni di persone. “Ho scritto la canzone più importante della mia vita” – con queste parole il rapper ha annunciato l’uscita di “Niente panico” sui social. Un brano in cui racconta la paura in tutte le sue forme soffermandosi sulla paura che vissuto quando la mamma si è ammalata di cancro per la terza volta. Tante, troppe le domande che hanno assillato la mente del rapper che si è ritrovato a vivere la malattia della madre tra visite mediche, ospedali ed operazioni.

“Niente panico” è nata proprio dalla paura; la paura di non farcela, la paura di non sapere cosa potesse succedere alla donna più importante della sua vita, ma anche la paura di un giovane ragazzo che si domandava «cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? Dovremmo guardare dei film insieme?». “Niente panico” è nata così: una cura per le paure e domande, un dialogo intimo e speciale tra Ghali e se stesso, ma anche rivolto a tutti i giovani e chi si ritrova a dover affrontare queste paure. Il brano è un monito a non arrendersi mai, a non abbattersi di fronte alla difficoltà coltivando sempre la fiducia nelle proprie capacità e nel futuro.

Ghali racconta il singolo “Niente panico”

Proprio Ghali su Instagram ha spiegato il significato del nuovo singolo “Niente panico”:

«Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento difficile, per qualunque ragione, che sia lavoro, una malattia, un esame all’università, una guerra o un amore finito, perché qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione. Dedico questa canzone a chiunque stia passando un momento in balia della paura».

Non solo, il rapper ha aggiunto: «è un brano a cui tengo molto, mi ha aiutato tanto in questi anni non sempre facili e quando lo ascolto è come se stessi tendendo una mano a me stesso. Come poche volte nel mio percorso artistico, sento di aver creato qualcosa in grado di curarmi. C’è una componente profondamente rassicurante in ‘Niente Panico’, quasi fosse una preghiera che mi ricorda di restare tranquillo anche nei momenti più bui».

Ghali e la malattia della mamma: “le hanno diagnosticato il cancro”

“Niente panico” di Ghali è nato anche quando la mamma ha scoperto di essersi ammalata per la terza volta di cancro. «Mia mamma si doveva operare. Un mese fa le hanno diagnosticato il cancro per la terza volta. Quando ci siamo svegliati quella mattina, il cielo era grigio. Mia mamma si è messa a pregare e mentre lo faceva piangeva e io riuscivo a sentire le sue lacrime piombare sul tappeto».

La paura è stata tanta, paura che il rapper ha descritto così:

«La paura che mia mamma non riuscisse a superare l’operazione era sempre più forte. In quei giorni mi facevo mille domande: cosa dovrei fare prima che entri in sala operatoria? Come devo passare questi ultimi giorni con lei? Dovremmo guardare dei film insieme? Basteranno le preghiere che abbiamo fatto insieme ? Come affronterò il tour in arrivo ? Ha senso che io stia scrollando tik tok? E se me ne pentissi? A cosa servono tutti sti soldi e questo successo?“.

Durante la terribile malattia della mamma, Ghali ha persino pensato di lasciare il mondo della musica:

«Ho pensando più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Quei giorni mi sentivo solo. Entravano e uscivano medici, donne delle pulizie, infermiere, tutti continuavano a chiederci come stavamo. Mia madre mi disse ‘Ecco vedi? Ghali tu devi continuare, non hai fratelli, non hai sorelle, la musica è un dono di Dio, Dio ti sta dando fratelli e sorelle tramite la musica’».

Ghali, il testo di Niente Panico

Se non lascio futuro, sono passato per niente

In quartiere sono assente, ma la mia anima è presente

Serve una magia, così la polizia non sente

C’è sempre una zia che se non chiamo “zia” si offende

Non avevamo nulla, ma nulla è meglio di niente

Se piove sulla quercia non è un salice piangente

Avevo tutte le ragioni per finire delinquente

Quando non fai certe storie, finiscе che te le invеnti

Sempre con la TV più grande della libreria

A casa mia un viavai, nessuno ha detto “Vai via”

Siamo cresciuti senza padre, ma cosa vuoi che sia?

La differenza tra me e te è che tu pensi che ci sia

Non sei lontana se sei fuori strada

O se ricordi ancora quella di casa

Se vai dritto in Occidente, prima o poi arrivi in Oriente

Se mi guardi negli occhi, mi vedrai quello di sempre

Panico

Non farti prendere dal panico

Pure quando tutto cade giù

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Panico

Non farti prendere dal panico

E mi raccomando da quest’anno niente panico

Niente panico

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Miracoli

Come Dio che risponde al coraggio rimuovendo gli ostacoli

È la legge dell’amore ed è l’amore che fa muovere gli atomi

È che la vita ti riserva dei regali che tu neanche ti immagini

Neanche ti immagini

In fondo mi bastano solo i polmoni

Un passo alla volta, non faccio confusione

Rovino il finale, salto alle conclusioni

Ape, pungimi, poi muori

Prego Dio che ti perdoni

Non sarà la fine del mondo

C’è pace solo quando tutti hanno le armi contro

Tutti hanno le armi contro

Panico

Non farti prendere dal panico

Pure quando tutto cade giù

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Un attimo

Tutto può cambiare in un attimo

Dove si spegne una stella è li che nasci tu

Chiudi gli occhi e tienimi la mano

Sorridi e respira piano

Ghali, il video del nuovo singolo “Niente Panico”